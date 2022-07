Dachstuhlbrand in Garbenheim

In der Straße "Philippswonne" im Wetzlarer Stadtteil Garbenheim hat ein Dachstuhl in Flammen gestanden. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - Mit Drehleiter und einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Feuerwehr Wetzlar in der Straße "Philippswonne" in Garbenheim einen Dachstuhlbrand gelöscht. Am Donnerstagmorgen um 9.12 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die genaue Brandursache ist noch nicht ermittelt. Bisher ist laut Feuerwehr nur bekannt, dass das Feuer aus dem Gebäudeinneren drang.

In dem Haus leben insgesamt zwölf Menschen, die sich allesamt rechtzeitig vor den Flammen retteten. Verletzt wurde niemand. Bis auf Weiteres ist das Anwesen nicht bewohnbar; die Betroffenen wurden vorerst bei Verwandten untergebracht. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Wetzlarer Innenstadt, Garbenheim, Niedergirmes, Hermannstein und Dutenhofen im Einsatz. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten.