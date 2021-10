Dalheimer Nahwärmenetz wächst

Berndt Hartmann (v. l.), Florian Schäfer, Detlef Stein und Harald Seipp stellen in der Heizzentrale die Pläne für den zweiten Bauabschnitt des Nahwärmenetzes vor. Foto: Enwag

WETZLAR - Ein eigenes Nahwärmenetz für ein ganzes Wohngebiet: Für Wetzlar ist es nach Angaben der Verantwortlichen das bisher größte Projekt seiner Art, das die Energie- und Wassergesellschaft (Enwag) am Dalheimer Schwalbengraben umsetzt. Dabei arbeitet die Enwag mit der Wetzlarer Wohnungsgesellschaft (WWG) zusammen.

Mithilfe einer eigenen Heizzentrale vor Ort würden die Gebäude "klimafreundlich und energieeffizient" mit Wärme und Warmwasser versorgt. Jetzt hat die Enwag mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen. Neben den bereits angeschlossenen drei Häusern würden sechs weitere Gebäude mit dem Nahwärmenetz verbunden. Dann profitierten insgesamt 120 Wohneinheiten von dieser Art der Wärmeversorgung.

Kernstück der Heizzentrale ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das Wärme und Strom gleichermaßen produziert. "Mit diesem Projekt gestalten wir die Energiezukunft aktiv mit", sagt Berndt Hartmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Enwag. Denn die Energie werde dort verbraucht, wo sie entsteht. Das Blockheizkraftwerk arbeite nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung mit einem Wirkungsgrad von 90 Prozent.

"Wir freuen uns, den Bewohnern am Schwalbengraben eine klimaschonende, zukunftsweisende Wärmeversorgung bieten zu können", ergänzt WWG-Geschäftsführer Harald Seipp.

Mit Enwag und WWG würden in Dalheim zwei Unternehmen mit städtischer Beteiligung "im Schulterschluss an einer dezentralen und klimaschonenden Energielösung" arbeiten. "Das Projekt ist ein sehr gutes Beispiel für unsere Strategie, die wir noch stärker ausbauen möchten. Dezentralisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung sind unsere drei Schlagworte", erläutert Berndt Hartmann.

Detlef Stein, technischer Geschäftsführer der Enwag, ergänzt: "Es geht darum, die Stadt ebenso wie Unternehmen und Privatkunden in der Region bei innovativen Lösungen zu unterstützen." Die Enwag übernehme neben der Investition auch die Wartung und Instandhaltung. "Am Schwalbengraben ganz konkret auch den Betrieb der Heizzentrale und des Verteilernetzes", sagt Detlef Stein.

Der Energieversorger habe die Heizzentrale unter der Leitung von Florian Schäfer so geplant, dass sie nach Bedarf wachsen könne. Nach und nach sollen insgesamt 295 Wohneinheiten angeschlossen werden. "Wir haben zunächst ein kleines BHKW-Modul eingebaut, das wir in einigen Jahren vergrößern können", führt Detlef Stein weiter aus.

Die jetzige Version verfüge über eine thermische Leistung von 50 Kilowatt. Den Strom, den sie erzeugt, speise die Enwag in das Netz ein. Unterstützt werde das Blockheizkraftwerk von einem erdgasbetriebenen Heizkessel, der den Bedarf zu Spitzenzeiten decke. Bis zu drei solcher Kessel könnten in Zukunft in der Heizzentrale Platz finden.

Zwei Pufferspeicher, die überschüssige Wärme zwischenlagern können, befänden sich schon in der Anlage und machten sie "besonders effizient".