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Montag, 20.07.2020 - 08:15
3 min

Dank "Ronja Räubertochter" zur besseren Note

In Wetzlar fand erneut der "Deutschsommer" statt. Das freiwillige Projekt soll die Deutschkenntnisse von Grundschülern nachhaltig verbessern

Von Sebastian Reh
Neben "Ronja Räubertochter" führen die Grundschüler auch einen Tanz auf. Bei diesem steht jedoch das Deutschlernen im Vordergrund. Foto: Sebastian Reh

Neben "Ronja Räubertochter" führen die Grundschüler auch einen Tanz auf. Bei diesem steht jedoch das Deutschlernen im Vordergrund. Foto: Sebastian Reh

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Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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