Montag,
10.08.2020 - 17:11
2 min
Darf man sein Kind Adolf nennen?
Bei "Rosengärtchen live" überzeugt das Ensemble des Neuen Kellertheaters Wetzlar mit der Komödie "Der Vorname". Ein Essen unter Freunden entgleitet völlig unerwartet - im Streit um einen Vornamen.
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