Das Blutspende-Mysterium

Die Blutspendezentrale in Wetzlar versorgt die Lahn-Dill-Kliniken mit ihren Standorten in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels mit Blutkonserven für Eingriffe oder die intensivmedizinische Versorgung. Auch die orthopäische und die neurologische Klinik in Braunfels und verschiedene Dialysezentren werden von Wetzlar aus mit Blut versorgt.

Blutspender können sich unter Telefon 0 64 41-79 25 40 für eine Spende anmelden. Die genauen Hygienemaßnahmen für einen Besuch im Krankenhaus sind auf lahn-dill-kliniken.de im Bereich "Aktuelles" einzusehen. (red)