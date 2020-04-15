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Mittwoch, 15.04.2020 - 11:28
3 min

Das Elend im Flüchtlingscamp Moria lindern

Es fehlt an Windeln, Wäsche und vielen anderen Gütern. Das Elend im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist groß. Andrea Wegener aus Wißmar hilft dort.

Von Lothar Rühl
Ein kleines Kind im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Gut 20 000 Menschen leben derzeit dort, obwohl die Einrichtung eigentlich nur für 3000 Flüchtlinge ausgelegt war. Foto: GAiN

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Fotos
Ein kleines Kind im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Gut 20 000 Menschen leben derzeit dort, obwohl die Einrichtung eigentlich nur für 3000 Flüchtlinge ausgelegt war. Foto: GAiN

Ein kleines Kind im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Gut 20 000 Menschen leben derzeit dort, obwohl die Einrichtung eigentlich nur für 3000 Flüchtlinge ausgelegt war. Foto: GAiN

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