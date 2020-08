Das erste Wetzlarer Bier war ein Mönchsbräu

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erhielt das Braugewerbe in Wetzlar neuen Aufschwung. 1850 ließ J.J. Waldschmidt zum Riesen in der Güllgasse ein neues Brauhaus bauen. In den Jahren 2004/2005 wurde der Bau für 1,4 Millionen Euro saniert und ist heute Wohnhaus. Foto: Pascal Reeber

Es ist das einzige erhaltene mittelalterliche Brauhaus in Wetzlar: das frühere Simon'sche Brauhaus in der Lahnstraße mit Sudhaus von 1716 (links) und Mälzerei von 1723 (rechts). Im Hof dazwischen befindet sich ein Tiefbrunnen. Foto: Pascal Reeber

Ein Straßenname zur Erinnerung an eine lange Tradition: Die Brauhäuser in Wetzlar standen nicht zufällig am Rande der Stadt, also dicht an der Stadtmauer. Foto: Pascal Reeber