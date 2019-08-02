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Sonntag, 02.08.2020 - 06:45
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Das erste Wetzlarer Bier war ein Mönchsbräu

Wetzlar hat eine lange und wechselvolle Brauereigeschichte. Zuletzt versiegte bei Euler und Waldschmidt die Produktion - ein bedeutender Wirtschaftszweig verschwand.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Alte Flaschen mit der Prägung zweier bekannter Wetzlarer Brauereien, der Gebrüder Waldschmidt und der Brauerei Guth. Sie mögen heute noch in vielen Kellern und Schränken Wetzlarer Bierfans stehen. Foto: Pascal Reeber

Alte Flaschen mit der Prägung zweier bekannter Wetzlarer Brauereien, der Gebrüder Waldschmidt und der Brauerei Guth. Sie mögen heute noch in vielen Kellern und Schränken Wetzlarer Bierfans stehen. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Alte Flaschen mit der Prägung zweier bekannter Wetzlarer Brauereien, der Gebrüder Waldschmidt und der Brauerei Guth. Sie mögen heute noch in vielen Kellern und Schränken Wetzlarer Bierfans stehen. Foto: Pascal Reeber

Alte Flaschen mit der Prägung zweier bekannter Wetzlarer Brauereien, der Gebrüder Waldschmidt und der Brauerei Guth. Sie mögen heute noch in vielen Kellern und Schränken Wetzlarer Bierfans stehen. Foto: Pascal Reeber

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erhielt das Braugewerbe in Wetzlar neuen Aufschwung. 1850 ließ J.J. Waldschmidt zum Riesen in der Güllgasse ein neues Brauhaus bauen. In den Jahren 2004/2005 wurde der Bau für 1,4 Millionen Euro saniert und ist heute Wohnhaus. Foto: Pascal Reeber

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erhielt das Braugewerbe in Wetzlar neuen Aufschwung. 1850 ließ J.J. Waldschmidt zum Riesen in der Güllgasse ein neues Brauhaus bauen. In den Jahren 2004/2005 wurde der Bau für 1,4 Millionen Euro saniert und ist heute Wohnhaus. Foto: Pascal Reeber

Es ist das einzige erhaltene mittelalterliche Brauhaus in Wetzlar: das frühere Simon'sche Brauhaus in der Lahnstraße mit Sudhaus von 1716 (links) und Mälzerei von 1723 (rechts). Im Hof dazwischen befindet sich ein Tiefbrunnen. Foto: Pascal Reeber

Es ist das einzige erhaltene mittelalterliche Brauhaus in Wetzlar: das frühere Simon'sche Brauhaus in der Lahnstraße mit Sudhaus von 1716 (links) und Mälzerei von 1723 (rechts). Im Hof dazwischen befindet sich ein Tiefbrunnen. Foto: Pascal Reeber

Das waren noch Zeiten: Alte Flaschen mit der Prägung zweier bekannter Wetzlarer Brauereien, der Gebrüder Waldschmidt und der Brauerei Guth. Sie mögen heute noch in vielen Kellern und Schränken Wetzlarer Bierfans stehen. Foto: Pascal Reeber

Das waren noch Zeiten: Alte Flaschen mit der Prägung zweier bekannter Wetzlarer Brauereien, der Gebrüder Waldschmidt und der Brauerei Guth. Sie mögen heute noch in vielen Kellern und Schränken Wetzlarer Bierfans stehen. Foto: Pascal Reeber

Ein Straßenname zur Erinnerung an eine lange Tradition: Die Brauhäuser in Wetzlar standen nicht zufällig am Rande der Stadt, also dicht an der Stadtmauer. Foto: Pascal Reeber

Ein Straßenname zur Erinnerung an eine lange Tradition: Die Brauhäuser in Wetzlar standen nicht zufällig am Rande der Stadt, also dicht an der Stadtmauer. Foto: Pascal Reeber

Ehemalige Produktionsanlagen der Brauerei Euler in der Garbenheimer Straße. Hier läuft mittlerweile der Umbau zum Büro- und Lagerhaus. Foto: Pascal Reeber

Ehemalige Produktionsanlagen der Brauerei Euler in der Garbenheimer Straße. Hier läuft mittlerweile der Umbau zum Büro- und Lagerhaus. Foto: Pascal Reeber

Der Begründer der Waldschmidt-Brauerei, Johann Jakob V. Waldschmidt (1724-1800).

Der Begründer der Waldschmidt-Brauerei, Johann Jakob V. Waldschmidt (1724-1800).

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ERINNERUNGEN GESUCHT

Haben Sie alte Fotos, Bierflaschen oder sonstige Devotionalien der Wetzlarer Brauereigeschichte? Wir freuen uns über Ihre Schilderungen oder Bilder, die Sie uns gerne per E-Mail unter dem Stichwort "Bier" an lokalredaktion-wnz@vrm.de zukommen lassen können. Eine Auswahl der schönsten Einsendungen wird in einer der kommenden Ausgaben veröffentlicht.

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Weiterführende Links
In Wetzlars Kellern wird Bier gebraut
Neues Leben für die Euler-Brauerei
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 02.08.2019 um 06:45 Uhr publiziert.
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