Das Forstamt Wetzlar ist nicht mehr radlos

Mit Pedelec zu Observation oder Termin: Mitarbeiter des Forstamts Wetzlar nutzen seit Juni ein neues Dienstgefährt (im Foto: Leiter Stefan Ambraß). Foto: Lukas Christmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit dem Fahrrad in den Wald - das ist nichts Ungewöhnliches. Doch ein Fahrrad für das Forstamt Wetzlar schon - zumal, wenn es ein Exemplar mit Unterstützung durch einen Elektromotor ist. Es wolle seinen ökologischen Fußabdruck verringern und nutze es daher im täglichen Betrieb, schreibt das Amt in einer Pressemitteilung.

"Bei der Fahrt auf den Waldwegen brauchen wir geländegängige Fahrzeuge, die zudem ausreichend Stauraum für das Arbeitsmaterial bieten" sagt Holger Allhenn, Forstwirt im Forstamt Wetzlar. "Doch es gibt natürlich auch genügend Dienstfahrten, die außerhalb des Waldes stattfinden. Hier haben wir über alternative Fortbewegungsmittel nachgedacht."

Umwelt und

Verkehr entlasten

Seit Juni habe das Forstamt daher einen neuen fahrbaren Untersatz, der sich hervorragend für die Fahrten in die Lahnaue, aber auch für innerstädtische Verwaltungstermine oder Fahrten in die umliegenden Rathäuser eigne: ein Pedelec.

Das Naturschutzgebiet in der Lahnaue fällt auch in die Zuständigkeit des Wetzlarer Forstamt. Dort sind für den Schutz von Tieren und Pflanzen regelmäßige Observationsfahrten nötig. Diese wurden in der Vergangenheit vor allem mit den Dienst-Kfz des Forstamtes erledigt. Nun nutzen die Forstleute häufiger das Zweirad mit elektrischer Tretunterstützung.

"Wir haben das Pedelc nun seit sechs Wochen im Einsatz und konnten bereits über 250 Kilometer zurücklegen", berichtet Forstamtsleiter Stefan Ambraß. "Besonders bei Fahrten im Stadtgebiet entlastet man den Verkehr, spart man sich die Parkplatzsuche und kommt nebenbei noch etwas in Bewegung."