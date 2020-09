Das Franzis als Sprungbrett zur großen Karriere

Jana Botzen als Revolutionärin Magrid Arnaud mit einem Lied aus dem Musical "Marie Antoinette" Foto: Markus Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - WETZLAR. Disney, Musical und Rock und Pop wurden am Freitagabend im Wetzlarer Franzis geboten. Es war der Abend von Jana Botzen, einer 21-jährigen hochtalentierten Sängerin von der Siegbrunner Musikakademie. Dies ist die Talentschmiede von Professor Erwin Stephan, der auch an diesem Abend Regie führte.

Seit 2016 hat Jana Botzen Gesangsunterricht bei Stephan. Sie wurde zu einer Sopranistin ausgebildet, die im Prinzip alles singen kann.

Am Freitagabend konzentrierte sich Botzen auf ihre Lieblingssongs. Musik bedeute für sie die Freiheit, Emotionen freien Lauf zu lassen, kündigte die Moderatorin Nadine Schuster die Sängerin an. Schon mit den ersten Takten von "Abbas" "Honey, Honey" merkten die Zuschauer, dass glühende Leidenschaft eine Hauptmotivation von Jana Botzen ist. Begleitet wurde sie von den Tänzerinnen Helena Lindemann und Julia Schmitt. Gesanglich wurde sie von ihrer Freundin Sophia Schmitz unterstützt, ebenfalls eine nicht minder begabte Schülerin von Erwin Stephan. Sophia Schmitz sorgte dann auch gleich für Gänsehaut-Momente, als sie "Don't want to miss a thing" von "Aerosmith" interpretierte.

Gesang rührt das

Publikum an

Jana Botzens Herz schlägt auch für Musicals. In "Blind vom Licht" und "Ich weine nicht mehr" aus "Marie Antoinette" spielte und sang sie die Rolle der Revolutionärin Margrid Arnaud. Ein weiterer Höhepunkt des ersten Teils der Show war "Gold von den Sternen" aus dem Musical "Mozart". Mit diesem Song erweichte Jana Botzen die Herzen des Publikums, was deutlich am Beifall spürbar war.

Einen ähnlichen Moment gab es im zweiten Teil des Showabends mit "Never enough" aus "The greatest Showman". Auch Sophia Schmitz rief mit ihrer Interpretation von Adeles "Skyfall" Begeisterung hervor. Ihre Stimme klingt etwas tiefer als der Sopran von Jana Botzen, hat aber ein ähnliches Volumen. Die Vielfalt ihrer Stimme setzte Jana in dem Countrysong "The Climb" von Miley Cyrus aus dem Disney Musical "Hannah Montana" ein. "Gimme! Gimme! Gimme! von "Abba" war der gelungene Abschluss eines vielfältigen Konzertes.

Mit 21 Jahren steht Jana Botzen nicht nur die Musical-Welt offen. Auch Sophia Schmitz brillierte und zeigte in Wetzlar deutlich, dass sie ihre Scheu vor dem Rampenlicht vollends abgelegt hat. Beide zusammen auf der Bühne zu erleben, war ein Genuss.