Das große Elend lindern

Ein kleines Kind im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Gut 20 000 Menschen leben derzeit dort, obwohl die Einrichtung eigentlich nur für 3000 Flüchtlinge ausgelegt war. Foto: GAiN

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETTENBERG-WIßMAR. Andrea Wegener hilft da, wo Not und Elend den Alltag der Menschen dominieren: Seit Monaten ist die griechische Insel Lesbos in den Schlagzeilen. Nur wenige Kilometer von der Inselhauptstadt Mytilene entfernt, liegt das Camp Moria. Eigentlich als schneller Durchlaufort für etwa 3000 Menschen angelegt, dient die kleine, unebene Fläche seit 2016 als Warteraum für bis zu 20 000 Flüchtlinge.

Ausnahmezustand ist Normalität geworden

Dort stranden Menschen, die aus Afghanistan, Irak, Syrien oder Afrika geflohen sind und es über den Seeweg aus der Türkei in die EU geschafft haben. Inmitten der Flüchtlinge arbeitet seit November 2018 die Wißmarerin Andrea Wegener (Foto: Marjin Fidder). Die 45-Jährige engagiert sich seit 2007 beim Gießener Missionswerk Campus für Christus. Dort war sie Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt ist sie für den humanitären Arbeitszweig "Global Aid Network" (GAiN) aktiv. "Was anderswo Ausnahmezustand wäre, läuft bei uns unter Normalität. Vor einigen Wochen starb bei einem Brand ein Kind und 200 Menschen wurden obdachlos. "Gerade vor zwei Tagen wurde ein junger Mann erstochen", schreibt Andrea Wegener aus dem Camp Moria.

Wegener möchte die Welt dieser Menschen wenigstens etwas heller und hoffnungsvoller machen. Sie hat inzwischen die operative Leitung der Arbeit der GAiN-Partnerorganisation EuroRelief im Camp übernommen, verhandelt mit der Camp-Verwaltung, mit Behörden und anderen Hilfsorganisationen und koordiniert den Einsatz von rund 1400 Ehrenamtlichen pro Jahr.

Fotos Ein kleines Kind im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Gut 20 000 Menschen leben derzeit dort, obwohl die Einrichtung eigentlich nur für 3000 Flüchtlinge ausgelegt war. Foto: GAiN 2

"Ich komme auf dem Weg zum Camp an einer Straßensperre der Polizei vorbei, zeige mein Formular oder winke mit meinem Namensschild, krame nach meinem Personalausweis und parke mein Auto dann in einiger Entfernung vom Camp bei einer weiteren Polizeisperre. Ein bisschen fühlt es sich an wie im Irak 2014, als ständige Check-Points das Durchkommen mühsam machten, nur dass die griechischen Polizisten nicht bewaffnet und meistens ziemlich gelangweilt sind. Viele kennen mich inzwischen und winken mich durch", schildert die Wißmarerin ihren Alltag.

Zudem: Die Corona-Pandemie hat auch Griechenland erreicht. Deshalb gibt es auch auf Lesbos Einschränkungen im täglichen Leben. Im Camp hängen Plakate, die auffordern ausreichend Abstand voneinander zu halten. "Die Plakate nehmen sich fast niedlich aus neben der Essensschlange oder vor der Windelausgabe, in der sich alle drängeln. Immerhin gibt es im Camp und ums Camp herum nun einige primitive, aber effektive Handwaschstationen: 70-Liter-Plastikfässer mit Hahn, betrieben von sehr engagierten Camp-Kindern, die mir Flüssigseife in die Hand geben, den Hahn auf- und zudrehen und mir dann freundlich kichernd zwei Papiertücher in die Hand drücken, zum Abtrocknen. Wir halten unsere Helfer an, sich dort immer die Hände zu waschen - schon um mit gutem Beispiel voranzugehen".

Soldaten und Polizisten sind nicht mehr so präsent, wie sie es einmal waren. Sie möchten sich nicht anstecken - und erst recht nicht diejenigen sein, die Covid-19 ins Camp tragen. "Niemand will das! Sonst rutscht Moria von einer Katastrophe in die nächste", erzählt die Mittelhessin. Im Lager kann sich niemand vor Ansteckung schützen. In der nächsten Zeit entstehen ums Camp herum Isolier- und Quarantäne-Stationen. Jede Person, die dort aufgenommen wird, braucht ein Campingbett, eine Decke und zwei Betttücher, Unterwäsche und ein Hygienepaket mit Seife, Shampoo und Deo. 50 Euro kostet ein solcher Quarantäne-Platz.

In Gießen hat das Hilfswerk GAiN die Mitmachkampagne "Beat Corona - Help Lesbos" ins Leben gerufen. GaiN-Leiter Klaus Dewald ruft auf, Unterwäsche, Windelpakete oder Geld zu spenden, mit dem die nötigen Güter vor Ort gekauft werden können. Wäsche und Windeln sind im Camp Moria Mangelware. Das Hilfswerk will verstärkt Hilfstransporte mit weiteren dringend benötigten Gütern auf den Weg bringen. GAiN sammelt außerdem Spenden für eine Quarantäne-Station mit 200 Betten, um im Fall einer Ausbreitung von Covid-19 besser helfen zu können.

Corona-Infektion würde

eine Katastrophe bedeuten

An Karfreitag ist ein vierköpfiges, deutsches Team von Katastrophenhelfern nach Lesbos aufgebrochen, um die Mitarbeiter auf Lesbos praktisch zu unterstützen. Das Katastrophenhilfe-Einsatzteam besteht aus ehrenamtlichen Helfern, die für den Einsatz in Krisensituationen ausgebildet sind. "Unser erweitertes Engagement war nicht geplant, aber wir wissen, dass wir in dieser unfassbaren Not Linderung bringen müssen. Wir möchten alles tun, was im Bereich des Möglichen liegt, um die Not zu begrenzen", sagt Dewald.