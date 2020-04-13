Das Haus legt die Wäsche zurecht

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THOMAS LE BLANC
Thomas Le Blanc gewährt in einer neuen Artikelserie einen kleinen Einblick in die Zukunft unseres Alltags, wie er schon in wenigen Jahren aussehen könnte. Gewonnen sind diese
feuilletonistisch erzählten Szenarien aus der modernen Science-Fiction-Literatur. Thomas Le Blanc ist selber Schriftsteller, Lektor und Herausgeber, außerdem Gründer und Leiter der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar, die die weltweit größte Sammlung an phantastischer Literatur beherbergt.
Dort zeichnet er auch für den
Forschungsbereich "Future Life" verantwortlich. Hier werden große deutsche Unternehmen in ihrer Zukunftsstrategie und bei der Entwicklung neuer Angebote beraten, indem Ideen aus der Science-Fiction-Literatur mittels wissenschaftlicher Studien weitergegeben werden. Infos und Kontakt auf www.phantastik.eu
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