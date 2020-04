Das Kaffeekränzchen am Telefon - und vieles mehr

Die Macher von "Wetzlar hilft" (v.l.): Filipp Bezold, Hanna Simon, Martin Hofmann und Matthias Schneider. Screenshot: Bezold

WetzlarSie wollen in der Coronakrise helfen, Menschen in Wetzlar und den Stadtteilen zusammenbringen: Die Macher der Facebook-Gruppe "Wetzlar hilft". Ihr jüngstes Projekt ist das "telefonische Kaffeekränzchen", mit dem Omas und Opas mit ihren Verwandten in Kontakt bleiben und trotzdem Abstand halten können.

"Wir sind ein Helfernetzwerk mit über 90 Mitgliedern und als solches sehr gut mit den Ansprechpartnern in der Stadt vernetzt. Unsere Gruppe bietet ein Forum, um Menschen für Projekte zu finden, die anderen in der Corona-Krise in Wetzlar helfen können", erklärt Gruppengründer Filipp Bezold aus Naunheim, der auch Helfer mit Migrationshintergrund ansprechen will. Zu den Projekten werden AGs gegründet und die Arbeit im sozialen Netzwerk Facebook sichtbar gemacht. "Wir bieten keine Nachbarschaftshilfe an, empfehlen unseren Mitgliedern jedoch, sich bei der Stadt registrieren zu lassen."

Zusammen mit Hanna Simon, Martin Hofmann und Matthias Schneider vom Koordinationsteam gibt's regelmäßige Treffen per Voicechat. Sie erarbeiten eine interaktive Karte auf ihrer Website www.wzhilft.de, auf der Helfer und Ansprechpartner sichtbar gemacht werden.

Virtueller Bingonachmittag für das Gemeinschaftsgefühl

Weiteres aktuelles Projekt: das "telefonische Kaffeekränzchen". "Wir haben einen möglichst barrierefreien Weg gesucht, um zur Zeit sozial isolierte Angehörige von Risikogruppen wieder mit ihren Liebsten zusammenzubringen." Ihre Lösung: Gesprächskonferenzen, in die man sich über einen Anbieter mit jedem Telefon oder Smartphone zu den normalen Kosten eines Telefonats ins deutsche Festnetz einwählen kann. "So wird etwa ein telefonisches Kaffeekränzchen mit Oma und Opa und den über Deutschland verstreuten Enkeln wieder möglich. Oder aber ein virtueller Bingonachmittag kann den Bewohnern eines Pflegeheims trotz Schutzmaßnahmen ein Stück Gemeinschaftsgefühl und Normalität zurückbringen", so Bezold. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt's auf der Homepage unter https://wzhilft.de/?page_id=159.

"Wir hatten bereits solche Gesprächskonferenzen mit den Ortsvorstehern der Wetzlarer Stadtteile, Vertretern der Kirche, Verantwortlichen aus Pflegeheimen." Auch Susanne Wind, Seniorenbeauftragte der Stadt, war dabei: "Wir finden es toll, wenn sich junge Menschen für Ältere engagieren", sagt Wind auf Nachfrage. "Wir prüfen derzeit, ob es der richtige Weg ist, den die Stadt gehen will. Wir sind mit 'Wetzlar hilft' im Gespräch."

Egal, ob die Stadt ins Projekt mit einsteigt oder nicht: "Es ist eine schöne Idee, man braucht eigentlich nur ein Telefon und einen, der die Gesprächsgruppe anmeldet", sagt auch Naunheims Ortsvorsteherin Andrea Volk. "Darüber hinaus wollen sich die jungen Menschen in die Erledigungs- und Einkaufsdienste mit einbringen", so Volk. Die Nachfrage sei aber bislang noch nicht sehr groß. "Das spricht dafür, dass viele privat gut versorgt werden. Wir haben viele Leute, die bereit stehen, aber noch wurde das Angebot nicht abgerufen."

Den Start machte "Wetzlar hilft" mit der Suche nach Druckern für Teile für Notfallbeatmungsgeräte der Uni Marburg. "Auf Facebook haben wir mit unserem Aufruf deutschlandweit über 30 000 Menschen erreicht", berichtet Bezold. "Aus den Leuten, die durch die Aktion in unsere Gruppe gespült wurden, hat sich unsere 3D-Druck AG gegründet." Hier haben sich Drucker aus Wetzlar und Umgebung organisiert, Drucker-Kooperationen wie die für Gesichtsvisiere sind entstanden.