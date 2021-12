Das Kapitel "1. Malschule" endet

Katharina Stöver, Ex-Held-Schülerin, ist heute in der Kunstwelt international unterwegs. Sie erinnert sich an die Anfänge: "Als Kind war mein Lieblingstag immer der Mittwoch - denn da hatte ich mittags Malschule. Und mit den etwa zehn Jahren, in denen ich dort zum Unterricht ging, verbinde ich sehr viel (und ohne sie wäre ich heute nicht Künstlerin) - die knarzenden steilen ,Esels-Treppchen' der ersten Malschule, den süßen Pudel Bussi, der nur bellte, wenn die Nachbarin von oben die Treppe runter stieg, das Glas mit klebrigen Fruchtbonbons, die krisselige Seife, die nach Mandeln roch. Und natürlich vor allem Frau Held. Die fantastischen und versierten Techniken, die ich bei ihr gelernt habe (und welche ich dann an der Städelschule erstmal wieder verlernen musste), will ich gar nicht aufzählen. Das, was ich dort vor allem gelernt habe, war: Sehen. Nur wer richtig hinsieht, versteht auch, was er zeichnet oder malt, wie eine Linie oder ein Pinsel geführt werden muss. Und beim Sehen war nicht Schluss. Da wurde mit uns Kindern und später Jugendlichen auf Augenhöhe über Kunst, aber auch Themen wie Himmel und Hölle philosophiert und das tue ich immer noch sehr gern mit Frau Held, die ich heute Anne nennen darf."