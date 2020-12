Das Leben in den Griff bekommen

VEREIN „SOZIALE INKLUSION“

Der Verein „Soziale Inklusion e.V.“ wurde 2013 als erster hessischer Ex-In-Verein gegründet. Ziel von Ex-In im Lahn-Dill-Kreis ist die Ausbildung von Menschen mit seelischer Behinderung zum Genesungsbegleiter und die spätere Einstellung geeigneter Genesungsbegleiter durch Leistungserbringer im Lahn-Dill-Kreis. Es geht um die Schaffung und Erprobung neuer Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen und die Etablierung eines neuen Ansatzes psychosozialer Begleitung.



Der Verein ist in Kooperation mit der Diakonie Lahn-Dill Träger des von ihm konzipierten Teilhabezentrums in Niederbiel.



2018 begann in seiner Trägerschaft die Arbeit in der unabhängigen Teilhabeberatungstelle im Lahn-Dill-Kreis.



Infos und Kontakt unter www.soziale-inklusion.com