Das Lied der weißen Weihnacht

WETZLAR - Ein wunderbares Weihnachtsbuch, das man leicht an einem Adventswochenende durchliest, weil es so fesselt, ist "White Christmas" von Michelle Marly. Die deutsche Bestsellerautorin beschreibt hier die Entstehungsgeschichte des berühmten Weihnachtsliedes und die berührende Liebesgeschichte des Komponisten Irving Berlin. 1937 muss er den Heiligabend aus beruflichen Gründen getrennt von seiner Frau Ellin und den gemeinsamen Kindern in Hollywood verbringen. Alles fühlt sich falsch an. Er ist allein, die Sonne scheint, es ist warm. Dabei sehnt er sich nach der Wärme und Geborgenheit in seiner Familie und nach weißen Weihnachten. Doch mehr als das: Der 24. Dezember war für Irving Berlin, Sohn eines jüdischen Kantors, und seine Frau Ellin schon mehrfach ein Schicksalstag. Berlin, der es vom Zeitungsverkäufer und singenden Kellner zum Star am Broadway gebracht hat, muss um seine große Liebe, die Millionärstochter Ellin Mackay, kämpfen. Zu groß sind gesellschaftliche und religiöse Zwänge in dieser Zeit. Die bezaubernde Geschichte, die außerhalb der Rahmenhandlung eine fiktive ist, spielt abwechselnd in den Jahren 1924 und 1937.Sie hat dabei so viel Tiefgang, dass das Buch ein absoluter Genuss ist.