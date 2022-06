Das sind die Lehren aus dem 9-Euro-Ticket

Ob Berufspendler oder 9-Euro-Ticket-Nutzer: Ihre Erfahrungen mit der Pünktlichkeit der Bahn haben sie alle schon gemacht. Ein mindestens genauso großes Problem ist aber die Qualität der Informationen.

Ein aktuelles Beispiel vom Montag dieser Woche: Am Gießener Bahnhof warteten dort gegen 20 Uhr über 100 Leute am Bahnsteig auf den Zug in Richtung Marburg. Er wurde pünktlich für 20.04 Uhr angezeigt. Auch noch um 20.10 Uhr, obwohl er da noch nicht eingefahren, also faktisch nicht mehr pünktlich war. Um 20.20 Uhr zeigte die Online-Auskunft der Bahn an, dass der Zug gerade in Marburg angekommen sei. Wie gesagt: In Gießen war er nie abgefahren, geschweige denn angekommen. Um 20.40 Uhr, da war der Zug laut Anzeige schon auf dem Weg nach Kassel, verschwand er plötzlich von der Anzeige. Einfach so. Es gab keine Ansage. Keine Meldung über einen Ausfall. Er verschwand einfach. Wie in einem schwarzen Loch"Seit zwei Stunden versuche ich nach Marburg zu kommen", sagte ein Mann am Gleis. "Aber es fährt nichts. Und keiner weiß was."

Fälle wie diesen hat vermutlich jeder Bahnreisende schon einmal erlebt. Sie zeigen ein Kernproblem im Bahnverkehr in Deutschland: mangelhafte Informationen.

Das fällt besonders im Moment auf, weil viele ohnehin schon vorhandene Probleme durch das 9-Euro-Ticket noch größer werden. Tausende Menschen wollen in diesem Sommer den ÖPNV testen. Sie stürmen in Züge, die für diese Massen nicht gemacht sind. Der Ein- und Ausstieg dauert viel länger, als im Fahrplan vorgesehen ist. Klimaanlagen gehen in die Knie. Man steht vor allem im Berufsverkehr und am Wochenende dicht an dicht und atmet sich an - doch ein beträchtlicher Teil der Passagiere trägt keine Maske. Wieso auch? Viele Züge sind so voll, dass nicht mal das Bahnpersonal mehr durchkommt.

Die "Allianz pro Schiene" hat errechnet, dass Deutschland zu den Industriestaaten zählt, die am wenigsten Geld für die Bahninfrastruktur ausgeben: 88 Euro pro Kopf und Jahr. Italien (120), Großbritannien (131), Dänemark (141) und Schweden (220) investieren demnach mehr, die Schweiz ist uns mit 440 Euro pro Kopf und Jahr weit voraus. Dort gingen, wie in Österreich übrigens, rund zwei Drittel der staatlichen Infrastruktur-Investitionen in die Schiene. Hingegen werde in Deutschland weiterhin mehr Geld in die Fernstraßen investiert.

Beispiel Wetzlar: Mit dem Wegfall der Hochstraße muss die verkehrliche Erreichbarkeit der Stadt neu organisiert werden. Der Bund plant eine vierspurige Umfahrung für 500 Millionen EuroVon Investitionen in den Bahnverkehr ist bisher nichts bekannt (pre)