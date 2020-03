Das "Tor zur Neustadt" in Wetzlar hat sich gewandelt

Jetzt teilen:

WetzlarSelten ist unser Bilderrätsel auf so große Resonanz gestoßen wie mit der 823. Folge, zu der wir mehr als 100 Lösungsvorschläge erhielten - und alle waren richtig. Das Motiv war das "Tor zur Neustadt", die Kreuzung zwischen Karl-Kellner-Ring, Langgasse und Neustadt. Hier eine Auswahl der Zuschriften.

Auf verwandtschaftliche Bande blickt Liesel Pfortner zurück: "Die Straße ist der Karl-Kellner-Ring von der Firma Leitz her gesehen. Die Tankstelle und die Reparaturwerkstatt gehörten meinem Onkel Karl Rauch. Später kam noch die Fahrschule hinzu, die mein Cousin Karl-Heinz Rauch führte. Ich war ganz happy, als ich das Foto sah." Viele Rätselfreunde hatten auch die Fahrzeuge auf dem Foto im Blick. Dazu schreibt Uwe Grebe: "Das Bild zeigt etwa Mitte der 60er Jahre den damaligen Autodienst Karl Rauch, der neben der Esso-Tankstelle und Wagenpflege zu dieser Zeit auch eine Borgward-Vertretung hatte. Später war das Autohaus als Simca- und Renaulthändler tätig. Als Neustädter Bub aus der Uferstraße habe ich viel Zeit auf der Tankstelle verbracht und beim Autowaschen und Tanken geholfen. Dora Knorr war die gute Seele der Tankstelle. Wie man erkennen kann, prägte der VW Käfer das damalige Straßenbild; aber auch eine BMW Isetta ist zu sehen."

Dieter Merz erinnert sich: "Mitte der 50er Jahre war Rauch auch Lloyd-Händler. Dort hat unsere Familie ihr erstes Auto - einen Lloyd 600 Combi - gekauft. Ein erlebnisreiches Autodasein bis 1957 zum Wechsel auf einen VW Käfer mit dem ersten großen Heckfenster. Eine BMW Isetta wie auf dem Foto war dann 1964 mein erstes Studentenauto." Nicht so angenehm sind die Erfahrungen von Volker Sprehn: "Beim Anblick der VW Käfer fiel mir sofort der Unfall ein, den ich Ende der 80er Jahre an dieser Kreuzung mit meinem Käfer hatte, der dann leider ein Totalschaden war. Am linken Bildrand sehen wir eine Tankstelle, die erst einem Autohaus, dann einem Pfeifenladen und dann wieder einem Autohaus weichen musste. Heute ist dort ein Zweiradhändler ansässig."

Fotos Der Karl-Kellner-Ring und die Wetzlarer Neustadt haben ihr Gesicht in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Die alten Häuser am Anfang der Neustadt sind verschwunden und Neubauten gewichen. Fotos: Friedhelm Müller/Hans-Georg Waldschmidt 2

Benzin kostet damals 36 Pfennig

Horst Koppel ist vom Fach: "Von 1956 bis zum Niedergang der Borgward-Werke im Jahr 1961 war ich beim Autohaus Rauch als Verkäufer tätig. Karl Rauch war Fahrlehrer bei der Post. Er kaufte Anfang der 50er Jahre das Grundstück und baute ein kleines Holzhaus und eine Tankstelle an der Ecke zur Neustadt. Der Benzinpreis lag damals bei 36 Pfennig pro Liter. Zunächst hatte man die Vertretung von Hanomag-Lkw und das Tempo-Dreirad. Später kamen die Borgward-Vertretung sowie Lloyd und Hansa hinzu. Von der Borgward Isabella und Lloyd Arabella schwärmen die ehemaligen Besitzer heute noch." Klaus Rannow schreibt: "Im Hintergrund ist noch das Gebäude der ehemaligen Werner-von-Siemens-Schule zu erkennen. Die Schule ist in einen Neubau nach Niedergirmes umgezogen. Die alte Siemensschule wurde abgerissen und an dieser Stelle die neue Sparkassen-Zentrale gebaut."

Zu den Häusern am Karl-Kellner-Ring äußert sich Franz Rauner: "Hier erkennt man in der Bildmitte das weiße Gebäude, das damals von dem rührigen Geschäftsmann Reinhold Winkelhaus erbaut wurde. Dahinter war Wetzlars fünftes Kino, das Rex am Ring, dahinter schloss sich das Siemens-Gebäude an. Danach folgten die Wetzlarer Verlagsdruckerei, Radio-Löwe, das Haus der Mode und die Nassauische Sparkasse."

Die Buchgewinner sind diesmal Erich Germer aus Solms, Margret Hofmann-Weber aus Wetzlar und Klaus Friedrich aus HüttenbergFolge 824 des Bilderrätsels erscheint am Samstag, 28. März.