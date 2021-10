Debüt von zwei starken Stimmen

Anna-Lena Wallenfels stand schon mit fünf Jahren das erste Mal auf der Bühne und sang "Schön ist es, auf der Welt zu sein". Mit elf Jahren fing sie an, im Chor zu singen. Mit 14 Jahren ging sie in die Musical-AG des Johanneum-Gymnasiums in Herborn. Von 2004 bis 2009 studierte sie bei Erwin Stephan. Danach zog sie nach München um. Sie ist Hochzeitssängerin und seit 2020 studiert sie wieder Gesang mit dem Schwerpunkt Musical und Klassik.

Marc Orschler kommt aus Aschaffenburg. 2016 begann er seine Ausbildung zum Schauspieler an der "Academy of Stage Arts" in Frankfurt. Im Anschluss folgte ein Aufbaustudium zum Musical-Darsteller. Seinen Abschluss machte er 2019. Schon während seiner Ausbildung hatte er erste Engagements im Staatstheater Konstanz in "Jesus Christ Superstar". Unter anderem spielte er in weiteren Musicals wie Carmen, Madame Butterfly und im Verdi Requiem in Frankfurt. Bei den Klingenburger Festspielen war er im Ensemble der "Rocky Horror" zu sehen und in "Shakespeare in Love". Seit 2021 studiert er bei Erwin Stephan Gesang mit dem Schwerpunkt Klassik.