Defekt in der Straßenbeleuchtung in Wetzlar

WETZLAR - Ein Defekt in der Steuerung der Straßenlampen hat am Donnerstagabend dazu geführt, dass die Leuchten in Wetzlar nicht automatisch eingeschaltet wurden. Die Enwag hat das kaputte Bauteil identifiziert - und festgestellt, dass eine Reparatur nicht möglich ist, wie der technische Geschäftsführer Detlef Stein am Abend mitteilte. Erst am Montag wird ein Ersatz erwartet.

Dass es am Donnerstagabend trotz des Ausfalls nicht in der kompletten Stadt dunkel blieb, lag daran, dass es die Möglichkeit gibt, die Straßenbeleuchtung abschnittsweise von Hand einzuschalten. Serviceteams seien unterwegs und damit beschäftigt, berichtete der Geschäftsführer am Abend. "Wir wollen zumindest die Hauptverkehrsstraßen beleuchten."

Am Freitagvormittag soll in einer Krisensitzung entschieden werden, was bis zum Eintreffen des Ersatzteils am Montag passiert. Da das manuelle Ein- und Ausschalten der Straßenlampen viel Zeit benötige, werde man die Laternen eventuell bis zum Montag im Dauerbetrieb brennen lassen, sagte Stein.

Zuletzt war die Straßenbeleuchtung in Wetzlar im März zweimal innerhalb von drei Wochen ausgefallen . Seinerzeit lag ein Problem mit dem Rundsteuerrechner vor, der die Ein- und Ausschaltbefehle für verschiedene Anlagen über das Netz der Enwag erteilt. Diesmal befand sich der Defekt im sogenannten Leistungsteil, das die Steuerbefehle ins Netz bringt.