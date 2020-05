Dem kleinen Bismarck liegt die große Stadt zu Füßen

Jetzt teilen:

Das hätte sich der amerikanische Musiker Randy Newman wohl nicht träumen lassen - dass er mal in einem Atemzug mit dem Wetzlarer Bismarckturm genannt wird. Aber es ist so. Von Randy Newman stammt ein Titel, der perfekt zum geschlossenen Aussichtsturm an der Garbenheimer Warte passt: "Lonely at the top" - zu deutsch also "An der Spitze ist es einsam". Während Newman im Titel von 1972 über sich selbst singt, einen Mann, der erfolgreich und bekannt ist, aber trotzdem einsam, ist die Situation in Wetzlar ganz anders. Auf der Turmspitze ist es einsam, weil das Bauwerk sanierungsbedürftig und daher gesperrt ist. Man kann nur hoffen, dass sich die Stadt doch noch zur Sanierung durchringt. Denn der Ausblick ist fabelhaft, reicht bis ins Dilltal hinauf. Dort ist Randy Newman übrigens nie aufgetreten. Bismarck vermutlich auch nicht. pre/Foto: Pascal Reeber