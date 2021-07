Demente Frau um 26000 Euro erleichtert

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wo sich sonst vor dem Amtsgericht Wetzlar gestritten wird, sind sich in diesem Prozess Verteidigung und Staatsanwaltschaft ungewöhnlich einig. In ihren Plädoyers machten beide Parteien deutlich, dass das ein "tragischer Fall" sei. Eine 49-jährige, selbst schwer erkrankte Frau aus Wetzlar hat eine demente und alkoholkranke Seniorin um gut 26 000 Euro gebracht, zu dieser Erkenntnis kam das Gericht.

"Das war eine Dummheit von mir. Irgendwann ist es einfach zum Selbstläufer geworden", gestand die 49-Jährige, die den Großteil der 48 Anklagepunkte einräumte. Ab 2015 bis zur Einweisung der Seniorin im Jahr 2017 hat sich die 49-Jährige um die Frau gekümmert: Einkäufe erledigt, sie zu Terminen gefahren, Medikamente besorgt und Gartenarbeit gemacht.

Damit sie die Einkäufe auch bezahlen konnte, stellte die Geschädigte der Angeklagten eine Kontovollmacht aus. "Mit der Vollmacht habe ich regelmäßig Geld abgebucht. Von einem Teil habe ich ihr Lebensmittel gekauft; den anderen habe ich eingesteckt", erklärte die 49-Jährige ihre Masche, mit der sie über 26 000 Euro ergaunerte.

Gesetzliche Betreuerin

checkt Vermögen

Das Ganze flog auf, als die Seniorin stürzte, im Klinikum Wetzlar behandelt wurde und dort eine gesetzliche Betreuerin bekam. Wegen des schlechten Zustandes der Geschädigten - alkoholbedingte psychische Erkrankung und Demenz - verlegten die Ärzte die Seniorin in eine geschlossene Unterbringung, erläuterte die Sachverständige Neurologin Dr. Ingeborg Preuser. Die berufenen Betreuerin, eine 58-Jährige aus Hüttenberg, beschäftigte sich in der Folge mit den Vermögensverhältnissen der Seniorin.

"Die Angeklagte hat mir gesagt, dass nur bei der Volksbank ein Konto besteht", erinnerte sich die Betreuerin. Doch als diese im Briefkasten der Geschädigten ein Schreiben bezüglich einer Bundeswehr-Pension fand, wurde sie stutzig. Denn auf das Volksbankkonto der Seniorin wurden die Bezüge nicht überwiesen. Stattdessen stieß sie auf ein Commerzbank-Konto. "Das Konto war abgeräumt", sagte die Hüttenbergerin aus. Also erstattete sie Anzeige gegen die 49-Jährige und ihren Lebensgefährten.

21 Monate Haft

auf Bewährung

Dieser stand gemeinsam mit seiner Partnerin vor Gericht. Weil sie jedoch beteuerten, dass er nichts davon gewusst habe, stellte Richter Konrad Velten das Verfahren gegen ihn ein. Das galt auch für die Anklagepunkte, die die 49-Jährige von sich wies und das Gericht nicht beweisen konnte.

So verurteilte das Amtsgericht die Wetzlarerin schlussendlich "nur" in 34 Fällen der Untreue. Das Urteil: ein Jahr und neun Monate Haft, ausgesetzt zur dreijährigen Bewährung. In dieser Frist muss die Frau zudem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit bewältigen und den entstandenen Schaden begleichen.

"Die Bewährung können wir Ihnen geben. Ohne die Einlassung und wenn das Verfahren ein, zwei Jahre früher verhandelt worden wäre, hätte das aber auch anders aussehen können", begründete Velten. Dieser hob auch hervor, dass sich die Angeklagte, der Straftat zum Trotz, um die Geschädigte gekümmert habe.