Demenz-Helfer bekommen Hilfe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Das Demenznetz Lahn-Dill bietet unter dem Titel "Recht auf Demenz" einen Online-Vortrag über den gesellschaftlichen Umgang mit Demenz. Referent ist der Sozialwissenschaftler und Autor Thomas Klie. Er spricht am Dienstag, 22. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr per Videokonferenz.

Mit hohem Alter steigt das Risiko, an einer der vielen Formen der Demenz zu erkranken. Angehörige tragen dann die Hauptverantwortung und werden häufig alleingelassen. Klie arbeitet in zahlreichen Kommissionen, Ausschüssen und Beiräten rund um die Themen Alter, Teilhabe, Pflege und Zivilgesellschaft. Er ist Leiter der wissenschaftlichen Begleitforschung des Projektes "Demenznetz Lahn-Dill - Türöffner zu frühen Hilfen". Es will Angehörige von Menschen mit Demenz frühzeitig erreichen und sie mit einer individuellen häuslichen Schulung begleiten und unterstützen.

Der Vortrag ist kostenlos. Er richtet sich an Angehörige und Professionelle, die mit dem Thema Demenz konfrontiert sind. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@demenznetz-lahndill.de. Die Teilnehmenden erhalten dann den Link zum Vortrag.