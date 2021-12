2 min

Demo gegen 2G- und 3G-Regeln in Wetzlar

Impfgegner haben am Mittwoch in der Wetzlarer Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In den 2G- und 3G-Regeln sehen sie einen Impfzwang.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar