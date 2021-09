Denkmale vor Ort und digital erleben

Der Kalsmunt kann am Sonntag beim besichtigt werden. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/BIEBERTAL/GREIFENSTEIN/LAHNAU - Fast 4000 historische Bauwerke und Veranstaltungen lassen sich beim Tag des offenen Denkmals am 12. September 2021 bundesweit entdecken - vor Ort und per Mausklick im Internet. Unter den Sehenswürdigkeiten sind auch vier Denkmäler in der Region: Der Kalsmunt in Wetzlar, Burg Greifenstein, das Römische Form in Lahnau und Hof Haina in Biebertal.

Passend zum Motto "Sein & Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" steht vielerorts die Wahrnehmung der Denkmale durch den Menschen im Mittelpunkt.

Nach einem ersten zögerlichen Start haben viele private und öffentliche Veranstalter nach einer verlängerten Anmeldefrist im Sommer Mut gefasst, historische Bauwerke, Gartendenkmale und archäologischen Stätten in diesem Jahr wieder für Besucher zu öffnen.

Anmeldeoptionen ermöglichen eine intelligente Taktung der Besucherströme und auch in Pandemie-Zeiten vor Ort Sicherheit. Neu in diesem Jahr: Erstmals führt das Programm sowohl Veranstaltungen vor Ort als auch digitale Denkmalformate auf. Ab dem 12. September laden Videos, virtuelle Denkmalführungen oder Panoramen über den Tag des offenen Denkmals zu Entdeckungstouren quer durch Deutschland ein.

OFFENE DENKMÄLER Wetzlar: Offener Kalsmunt, Besteigung des Turms von 11-16 Uhr, mit Ausstellung ab 13.30 Uhr Biebertal: Bauernhausmuseum Hof Haina, Hof Haina 6, 12-17 Uhr Greifenstein: Burg, Glockenwelt, Barockkirche, 10-18 Uhr Lahnau: Römisches Forum, 15 Uhr Führung (Weg am Ortseingang von Wetzlar kommend ausgeschildert)

"Erfahren Sie am Tag des offenen Denkmals, wie mit handwerklichen Tricks, illusionistische Malereien und raffinierten Materialimitaten den schönen Schein perfektionierten oder bis heute mit unseren Sinnen spielen", freut sich Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Das Online-Programm zum Tag des offenen Denkmals lässt sich auf allen Endgeräten einfach und individuell filtern und zusammenstellen, nach Regionen, Familienaktionen oder barrierefreien Zugängen, und lädt somit zum Stöbern ein. 2022 wird die erweiterte Neuauflage von digitalem und Vor-Ort-Programm dann auch als App abrufbar sein.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die das Kulturevent bundesweit koordiniert, veröffentlicht das Online-Programm im neuen Design unter https://tinyurl.com/y9n93pf4