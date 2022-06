Deportation und Ermordung der Wetzlarer Juden

Jetzt teilen:

WETZLAR - Andrea Neischwander wird am Donnerstag, 16. Juni, durch Wetzlar führen und Wissenswertes über die letzten Wetzlarer Juden berichten. In einem zweistündigen Rundgang durch die Altstadt geht es zu den längst verwehten Spuren ihres Lebens, von denen einige durch "Stolpersteine" in Erinnerung gebracht werden. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Alten Lahnbrücke, Buchladen Rote Zora. Karten gibt es für 7 Euro auf www.wetzlar-tourismus.de, bei der Tourist-Information am Domplatz, Telefon 0 64 41-99 77 55, E-Mail tourist-info@wetzlar.de.