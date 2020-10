Der Blick aus dem Fenster in Zeiten der Pandemie

Im Mehrgenerationenhaus in Dalheim sind die besten Einsendungen eines Malwettbewerbs zu sehen. Foto: Caritas

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Zur Lockdown-Zeit im März hatte das Mehrgenerationenhaus der Caritas zu einem Malwettbewerb aufgerufen. Das Motto: Mein Blick aus dem Fenster in Zeiten von Corona. Nun wurden die Gewinner bei einer kleinen Feierstunde gekürt.

Von Collagenbildern über Buntstiftzeichnungen bis hin zu Ölmalereien waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und auch das Alter der Künstler reichte von 11 bis 82 Jahre, berichtete José Ruijgers, Leiterin der Einrichtung.

Die junge Frau, die zwischen ihren Gardinen nachdenklich und melancholisch auf einen beinah menschenleeren Marktplatz blickt, wurde von den drei Juroren des Mehrgenerationenhauses mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die Malerin ist Evelyn Schaible. Platz Zwei belegte Ingrid Wortmann-Wilk. Sie hatte das Thema Corona in Bildsequenzen comicartig aufgegriffen - teils humorvoll mit kleinen Sprüchen und Reimen. Platz Drei belegte Jörg Determann. Sein Werk zeigt in einer Art Wimmelbild den Blick auf ein Dorf, seine Bewohner und deren individuellen Umgang mit der neuen Situation. Den ersten Platz unter den Kindern machte Josie Menk. Sie zeichnete detailgetreu den Blick aus ihrem Kinderzimmer in die Straßen der Wetzlarer Altstadt nach.

Die Bilder sind derzeit für jedermann im Mehrgenerationenhaus in Dalheim, Hohe Straße 13, ausgestellt.