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Freitag, 31.07.2020 - 05:45
3 min

Der Corona-Vorläufer: So berichtete die WNZ über die Asiatische Grippe

Die Asiatische Grippe forderte Mitte des 20. Jahrhunderts zwischen ein bis zwei Millionen Todesopfer. Was diese Zeitung vor 70 Jahren gegen die zweitschlimmste Pandemie des 20. Jahrhunderts empfahl.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Diese Aufnahme zeigt ein Notlazarett in einer schwedischen Turnhalle während der Asiatischen Grippe 1957. Foto: Dagens Nyheter

Diese Aufnahme zeigt ein Notlazarett in einer schwedischen Turnhalle während der Asiatischen Grippe 1957. Foto: Dagens Nyheter

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