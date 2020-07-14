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Dienstag, 14.07.2020 - 18:31
4 min

"Der, der geschossen hat, sitzt da!"

Im Prozess um die Bluttat im Wetzlarer Westend Sohn hat der Sohn des ermordeten Hasan Yildiz in dem 38-jährigem Mitangeklagtem den eigentlichen Todesschützen ausgemacht.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Geht der ambitionierte Zeitplan der Schwurgerichtskammer am Landgericht Limburg auf, dann müssen die drei Angeklagten im Prozess um den Mord an Hasan Yildiz bereits am 31. Juli mit ihren Urteilen rechnen. Foto: Steffen Gross

Geht der ambitionierte Zeitplan der Schwurgerichtskammer am Landgericht Limburg auf, dann müssen die drei Angeklagten im Prozess um den Mord an Hasan Yildiz bereits am 31. Juli mit ihren Urteilen rechnen. Foto: Steffen Gross

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Limburg-weilburg Limburg-a,d,-lahn Limburg
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