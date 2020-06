Der Eichenprozessionsspinner ist wieder unterwegs

Symbolbild. Archivfoto: Rainer Klotz

Wetzlar/Lahnau/Aßlar (gh/mgl/kel/red). Er ist wieder unterwegs: der Eichenprozessionsspinner, kurz EPS. In Wetzlar sind in den vergangenen Tagen Nester des Spinners entfernt worden. Mitarbeiter einer Fachfirma in Vollkontaktschutz haben die Gespinste abgesaugt. Laut Pressestelle der Stadt ein mittlerweile nicht mehr ungewöhnliches, sondern alljährlich wiederkehrendes Vorgehen, insbesondere an häufig frequentierten Orten.

Die Gemeinde Lahnau bekämpft die Tierchen selbst. "Unsere Mitarbeiter sind entsprechend ausgerüstet und geschult", erklärt Bauamtsleiter Klaus Scharmann. Mithilfe des Hubsteigers würden vorhandene Nester in Bäumen entfernt und im Frühjahr werde präventiv gegen die Ansiedlung der Raupen vorgegangen. "Es geht wieder los", kommentiert Aßlars Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) das jüngste Auftauchen des EPS in seiner Stadt. Gesehen wurden sie in der Nähe des Wanderheims in Klein-Altenstädten.

Die Brennhaare der Raupe werden durch die Luft verbreitet, sie haften auch an der Kleidung, können in Haut und Schleimhaut eindringen und sich festsetzen. Reizung von Haut, Mund- und Nasenschleimhaut, Bronchitis, schmerzhaftem Husten und Asthma könne die Folge sein - selten allergische Schocks.

Der Lahn-Dill-Kreis gibt Tipps für Verbraucher:

- Raupen und Nester sollten niemals berührt werden.

- Bei schweren allergischen Reaktionen sollte sofort der Notruf gewählt werden.

- Gekennzeichnete Bereiche meiden.

- Windverhältnisse sollten beachtet werden, da die Brennhaare weitergetragen werden können.

- Wer mit den Härchen in Kontakt kommt und Symptome entwickelt, sollte zum Arzt gehen.

- Auch unterhalb von befallenen Bäumen können am Boden liegende Brennhaare der Raupe noch jahrelang gesundheitliche Probleme auslösen.

- Bei starkem Juckreiz kann Kratzen die Gifthaare nur tiefer in die Haut treiben.

- Duschen und Haare waschen, kaltes Wasser lindert Juckreiz.

- Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen.

- Kontaminierte Kleidung schnell wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen.

- Auch Tiere reagieren und können die Gifthärchen übertragen.