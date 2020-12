Der erste Corona-Haushalt des Lahn-Dill-Kreises

Wegen der Corona-Pandemie hat der Lahn-Dill-Kreis bei seinen Finanzen für nächstes Jahr nachgebessert. Symbolfoto: stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Der Lahn-Dill-Kreis kassiert kommendes Jahr von den 23 Städten und Gemeinden insgesamt 3,8 Millionen Euro weniger ein als ursprünglich geplant. Zwar hat der Kreis coronabedingte Mehrausgaben, aber er erhält für andere Aufgaben mehr Geld vom Bund.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) hatte einen entsprechend veränderten Haushalt für 2021 vorgelegt, der Kreistag hat ihm am Montag mehrheitlich zugestimmt. Einen CDU-Antrag, die Kommunen um eine weitere Million zu entlasten, lehnte die Mehrheit ab.

Hintergrund: Der Kreis erhebt keine eigenen Steuern (außer der Jagd- und Fischereisteuer; zuletzt rund 200 000 Euro im Jahr). Seine größte Einnahmequelle sind die Städte und Gemeinden. Sie zahlen nächstes Jahr rund 120 Millionen Euro Kreisumlage und rund 70 Millionen Euro Schulumlage an den Kreis. Das Geld deckt schon mal einen Großteil der geplanten Ausgaben von 374 Millionen Euro für die Aufgaben der Kreisverwaltung. Weiteres Geld fließt vom Land und vom Bund.

Eigentlich hatten die Kreistagsabgeordneten bereits vor einem Jahr einen Doppelhaushalt mit den geplanten Einnahmen und Ausgaben des Kreises für 2020 und 2021 beschlossen. Der Haushalt 2020 wurde genehmigt. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ordnete das hessische Innenministerium jedoch an, solche bereits längst beschlossenen Haushalte für nächstes Jahr nicht zu genehmigen; sie müssten erst an die Lage angepasst werden. Das hat Landrat Schuster nun getan.

Er arbeitete neue Zahlen in den Haushalt ein: zum Beispiel 1,6 Millionen Euro coronabedingte Mehrausgaben für Reinigung sowie für Hygienemaßnahmen in den Schulen, 1,3 Millionen Euro coronabedingte Mehrausgaben beziehungsweise Mindereinnahmen des Gesundheitsamtes; auf der anderen Seite aber auch 8,3 Millionen Euro Mehreinnahmen, weil der Bund einen höheren Anteil an den "Kosten für Unterkunft und Heizung" zahlt (die der Kreis Hartz-IV-Empfängern erstattet).

Dieser höhere Zuschuss verschaffe dem Lahn-Dill-Kreis finanziellen Spielraum. Und das hessische Innenministerium erwarte, dass die Kreise dies nutzten, um die Städte und Gemeinden bei der Kreisumlage zu entlasten.

So verlangt der Lahn-Dill-Kreis unterm Strich 3,8 Millionen Euro weniger Kreis- und Schulumlage von seinen Kommunen.

CDU forderte mehr Entlastung für Kommunen

Jörg Michael Müller (CDU) sagte: Der Kreis gebe den Kommunen keine 3,8 Millionen Euro, sondern nehme ihnen bloß 3,8 Millionen Euro weniger weg. Das tolle Ergebnis sei aber nicht durch Sparmaßnahmen zustande gekommen, sondern ausschließlich, weil der Kreis mehr Geld erhalten habe. Jeder Landkreis in Hessen habe auf diese Weise Ergebnisverbesserungen, aber keiner behaupte deshalb, er habe gut gewirtschaftet. "Wir entlassen Sie nicht aus dem Auftrag, zu sparen."

Die CDU beantragte eine weitere Entlastung um rund eine Million Euro. Dies lehnte die Kreistagsmehrheit (40 zu 30 Stimmen) ab.

FWG-Fraktionsvorsitzender Jörg Ludwig erklärte: Das Verhalten der CDU, jetzt das Füllhorn auszuschütten, sei zwar nobel, aber die falsche Entscheidung. Und er stellte klar: "Geld aus Berlin oder vom Land ist Geld vom Steuerzahler. Wenn sich die unteren Ebenen ständig dafür bedanken müssen, dann müssen wir uns mal Gedanken um das System machen."

Martina Klement (Grüne) hielt eine weitere Senkung der Kreisumlage für "gefährlich", denn "es werden Jahre kommen, in denen wir weniger Geld zur Verfügung haben". Sie konterte auch Müllers Vorwurf, der Kreis spare nicht: Die Koalition aus SPD, FWG, Grünen und FDP habe sich für die Konzentration der Ausbildungsberufe im Hotel- und Gaststättenbereich nur noch an einem Berufsschulstandort im Lahn-Dill-Kreis ausgesprochen (Dillenburg). "Das hat zehn Millionen Euro gespart - die CDU war dagegen."

Lothar Mulch (AfD) sagte: Spätestens 2022 gebe es bei den Finanzen ein "Heulen und Zähneklappern". Denn der Kreis hänge am Tropf von Bund und Land.

Diesen "apokalyptischen Erwartungen" Mulchs wollte sich FDP-Abgeordneter Wolfgang Berns nicht anschließen. Er sagte: "Mit Klugheit und Verantwortungsbewusstsein können wir auch diese Zeiten meistern."

SPD-Fraktionsvorsitzende Cirsten Kunz dankte dem Bund für die "spürbare Entlastung", die der Kreis nun an die Städte und Gemeinden weitergeben wolle.