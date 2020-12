Der etwas andere Wetzlarer Stadtführer

Doris Jung-Rosu beim Skizzieren vorm Dom und das Titelbild des von ihr verfassten Buchs. Foto: Doris Jung-Rosu

WETZLAR - Die gebürtige Wetzlarerin Doris Jung-Rosu hat ein 96 Seiten starkes Buch über Wetzlar verfasst. Das Projekt habe sie schon seit Längerem im Kopf gehabt, durch Corona entstand auch die Zeit und Muße, es in die Tat umzusetzen.

Nach historischen und aktuellen Fotos entstanden

Wetzlar ist Optikstadt, Goethestadt, Fachwerkstadt, Industriestadt - eine Stadt mit vielen liebenswerten Ecken und Plätzen. Eine wechselvolle Geschichte hat überall ihre Spuren hinterlassen: Am Dom, an der Stadtmauer, an der Lahnbrücke, an den Türmen, an reizvollen Parkanlagen und mit vielen verschiedenen Baustilen. Im Laufe von zehn Jahren hat die Ehringshäuserin weit über hundert Aquarelle gemalt und zahlreiche spontane Skizzen gefertigt. Dieses Buch enthält die schönsten davon, eingebettet in einen informativen Rundgang durch die Stadt. Er führt durch die bekannten Anlagen, die nach den Partnerstädten benannt wurden und erreicht alle Plätze wie den Eisenmarkt, den Fischmarkt, den Schillerplatz, den Steighausplatz, den Domplatz und den Kornmarkt. Die Aquarelle sind sowohl nach historischen als auch nach aktuellen Fotos entstanden. Die Skizzen sind zumeist auf Streifzügen durch die Stadt en passant festgehalten worden. Die Lahn spielt ebenso eine große Rolle wie die Fachwerkhäuser überall in der Stadt. Auch die 3-Türme-Wanderung ist beschrieben und bebildert.

Das Buch ist 21 mal 21 Zentimeter groß und kostet 16 Euro. Es ist im Wetzlarer Buchhandel oder unter Telefon 0 64 43-20 27 (Rosu) erhältlich.