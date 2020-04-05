Sonntag,
05.04.2020 - 20:50
2 min
Der finanzielle Schaden wird dramatisch für die Stadt Wetzlar
In der Corona-Krise kündigen sich Steuerausfälle in Millionenhöhe für die Stadt Wetzlar, während die Ausgaben explodieren. Ohne Hilfspakete wird es am Ende nicht gehen, sagt der Kämmerer.
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