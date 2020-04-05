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Sonntag, 05.04.2020 - 20:50
2 min

Der finanzielle Schaden wird dramatisch für die Stadt Wetzlar

In der Corona-Krise kündigen sich Steuerausfälle in Millionenhöhe für die Stadt Wetzlar, während die Ausgaben explodieren. Ohne Hilfspakete wird es am Ende nicht gehen, sagt der Kämmerer.

"Wir werden nur überleben, wenn wir danach normal wirtschaften können", sagt Wetzlars Stadtkämmerer Jörg Kratkey.

"Wir werden nur überleben, wenn wir danach normal wirtschaften können", sagt Wetzlars Stadtkämmerer Jörg Kratkey.

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