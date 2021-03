3 min

Der Händler-Frust wächst in Wetzlar

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt an, Wetzlarer Händler schauen mit bangem Blick in Richtung des nächsten Corona-Gipfels von Kanzlerin und Länderchefs am Montag.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar