Der Kalsmunt steht am Sonntag allen offen

Am Sonntag kann der 18 Meter hohe Bergfried der ehemaligen Burg Kalsmunt wieder bestiegen werden. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Am Sonntag, 29. August, ist in Wetzlar Tags des offenen Kalsmunt. Ausgerichtet wird er von der Tourist-Information Wetzlar in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Kalsmunt.

Die Tourist-Info Wetzlar bietet unter anderem eine circa vierstündige geführte Wanderung an. Treffpunkt ist am Sonntag um 9.30 Uhr an der Burgruine Kalsmunt. Stadtführer Oliver Lauff erwandert mit allen Teilnehmern die 11,5 Kilometer lange Wegstrecke. Interessierte erfahren unterwegs Wissenswertes über die Geschichte der Türme, die Region sowie über Wetzlar. Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt; festes Schuhwerk wird empfohlen.

Weitere Programmpunkte sind Führungen über das Kalsmuntgelände um 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr sowie die Möglichkeit zur Besteigung des Kalsmunts im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 16 Uhr. Eine personalisierte Voranmeldung ist erforderlich.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird im Außenbereich empfohlen. Während des Kalsmunttages wird empfohlen die Parkplätze am Rathaus, Ernst-Leitz-Straße 30 in Wetzlar, zu nutzen.

Spaziergang mit Start

am Lahnwanderweg

Der Kalsmunt kann mit einem circa zehnminütigen Spaziergang auf dem Lahnwanderweg erreicht werden. Die Strecke ist ausgeschildert.

Karten für die Wanderung und die Rundgänge am Kalsmunt-Tag sind zum Preis von sechs Euro, ermäßigt drei Euro, in der Tourist-Information, Domplatz 8, in Wetzlar, Telefon 0 64 41- 99 77 55, E-Mail tourist-info@wetzlar.de, sowie bei vielen bekannten Vorverkaufsstellen und online im Ticketshop unter www.wetzlar-tourismus.de erhältlich.