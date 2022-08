Der Kampf für Wetzlarer Influencer Sammy Baker geht weiter

Der Fall "Sammy Baker" hatte in den Niederlanden öffentliche Diskussionen ausgelöst über Polizeigewalt im Allgemeinen und das spezielle Vorgehen der Amsterdamer Beamten im Besonderen.

Ein Blick nach Deutschland - und auf eine Parallele?: Am Dienstagabend ist es in Dortmund zu einer friedlichen Demonstration gegen Polizeigewalt gekommen. Rund 150 bis 200 junge Menschen sollen teilgenommen haben. Hintergrund: Ein 16-Jähriger war am Montag in einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund mit einem Messer gesehen worden. Ein Betreuer hatte die Polizei verständigt. Während des Einsatzes drückte einer der elf Beamten ab. Fünf Kugeln aus einer Maschinenpistole trafen den jungen Mann, der zuvor die Polizisten angegriffen haben soll. Der 16-Jährige starb später im Krankenhaus an seinen Schussverletzungen.