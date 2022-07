"Der kleine Prinz" kommt nach Wetzlar

Das Bühnenbild für die Aufführung des Theaterstücks "Der kleine Prinz" ist liebevoll gestaltet. Foto: Kindertheaterprojekt Wetzlar

WETZLAR - Das Kindertheaterprojekt Wetzlar zeigt von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, das Theaterstück "Der kleine Prinz" nach Antoine de Saint-Exupéry.

Die Aufführung am Freitag beginnt um 16 Uhr in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße. In der Siedlerklause in Büblingshausen, Unter dem Ahorn 22, ist das Stück am Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr zu sehen. Viele kennen die Geschichte des Piloten, der in der Wüste mit seinem kaputten Flugzeug notlanden muss. Dabei lernt er den neugierigen kleinen Prinzen kennen.

Karten zum Preis von 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, gibt es an der Abendkasse oder auf https://tinyurl.com/2p9f4z9t.