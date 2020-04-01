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Mittwoch, 01.04.2020 - 17:00
4 min

Der Lehrer sitzt zuhause

Cordula Unger und Christoph Schmidt sind Lehrer in Wetzlar. Sie schildern, wie es ist, die Schüler von zuhause aus zu unterrichten

Von Verena Napiontek
Die Klassenzimmer sind derzeit überall leer, der Unterricht geht trotzdem weiter. Foto: Sven Hoppe/dpa

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Fotos
Die Klassenzimmer sind derzeit überall leer, der Unterricht geht trotzdem weiter. Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Klassenzimmer sind derzeit überall leer, der Unterricht geht trotzdem weiter. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bekommt positive Rückmeldungen von Schülern und deren Eltern: Lehrer Christoph Schmidt arbeitet im Homeoffice. Foto: Christoph Schmidt

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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