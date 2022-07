Der Lidl in Wetzlar darf nicht wachsen

Das Westend wächst, daher soll auch Lidl sich erweitern dürfen, findet die Wetzlarer CDU. Die Koalition im Stadtparlament aber möchte die Ausweitung von Verkaufsflächen außerhalb der Innenstadt verhindern und hat daher eine erneute Veränderungssperre für das Westend - und damit auch für Lidl - verhängt. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Kann man zu viel einkaufen? Alle Männer werden jetzt "Ja" sagen, einige Frauen die Frage nicht verstehen. Aber es geht auch umgekehrt: In Wetzlar gibt es viele Kunden, aber auch zu viel Einzelhandelsfläche, vor allem am Rand der Kernstadt. Die Folgen badet nun Lidl aus. Das Stadtparlament hat eine Veränderungssperre verlängert, der Discounter darf im Westend nicht erweitern.

Von einer "Lex Lidl" will Bürgermeister und Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW) aber nicht sprechen. Eher von einer "Lex Stadtrand" - für drei bekannte Einkaufsbereiche: das Gewerbegebiet rund um Globus in Dutenhofen, das Hörnsheimer Eck und das Westend. Zusammen bringen sie es auf 57 000 Quadratmeter Verkaufsfläche. "An diesen Standorten haben wir 27 Prozent unserer gesamten Verkaufsfläche, die eigentlich ins Zentrum gehört."

Mit anderen Worten: Der Handel an diesen Stellen steht in Konkurrenz zur Innenstadt. Man wolle verhindern, dass sich diese Situation noch verschlimmere, sagt der Dezernent mit Blick auf das 2019 beschlossene Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Darin steht, dass die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt gestärkt werden sollen.

Eine Vergrößerung der Verkaufsfläche von Lidl im Westend würde in den Augen der Fachleute im Rathaus diese Situation noch verschärfen. "Wir wollen verhindern, dass weitere Sortimente hinzukommen, die die Altstadt angreifen würden", verdeutlicht Grischa Wunderlich (Amt für Stadtentwicklung). Das sieht freilich nicht jeder so. Der Stadtverordnete Klaus Scharmann (CDU) kritisiert die Verlängerung der Veränderungssperre und auch deren Ziel, nämlich den Ausbaustopp für Lidl in der Westendstraße.

"Das Westend verändert sich. Es sind gerade neue Wohnungen fertiggestellt worden und es werden weitere entstehen", sagt Scharmann. "Es wird also zusätzlicher Bedarf für Lebensmitteleinkäufe entstehen, die Leute wollen sich vor Ort versorgen. Wir sollten es der Firma Lidl ermöglichen, den Standort konkurrenzfähig auszubauen." Zudem messe die Stadt mit zweierlei Maß: Auch Rewe und Aldi hätten sich im Westend verändern dürfen. Für Viertelhausen hinkt dieser Vergleich allerdings. "Bei Aldi und Rewe hatten wir uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass beide an ihren neuen Standorten weniger Verkaufsfläche haben als der alte Toom-Markt." Hier habe man also aktiv Flächen gestrichen. Lidl nun einen Ausbau zu gewähren, sei kontraproduktiv.

"Wir sehen solche Anfragen mit Sorge, weil sich der Handel auf diese Weise aus der Kernstadt in die Randbereiche zurückzieht." Andreas Viertelhausen (FW), Bürgermeister und Baudezernent

Konkret hatte Lidl im Jahr 2019 nach einer Erweiterung in Wetzlar angefragt. Von 824 sollte der Markt auf 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche wachsen. Während Corona sei der Discounter nochmals vorstellig geworden. "Wir sehen solche Anfragen mit Sorge, weil sich der Handel auf diese Weise aus der Kernstadt in die Randbereiche zurückzieht", erklärt Viertelhausen.

Ohnehin stehe in Wetzlar pro Einwohner rund doppelt so viel Verkaufsfläche zur Verfügung wie im Bundesschnitt. "Gerade innenstadtrelevante Sortimente sollten dort bleiben, wo sie hingehören: in die Innenstädte." Viele Discounter hätten sich in den vergangenen Jahren entwickelt und böten nun auch hochwertige Markenprodukte oder frische Speisen, mit denen sie der Gastronomie Konkurrenz machten.

Nötig wird die Veränderungssperre überhaupt erst, weil für das Westend kein gültiger Bebauungsplan besteht. Ein solcher Plan macht exakte Vorgaben darüber, was vor Ort erlaubt ist und was nicht. Gibt es ihn nicht, ist erlaubt, was sich in die Umgebung einfügt. Zwar ist die Stadt dabei, für die Fläche der ehemaligen Kaserne im Westend einen Bebauungsplan aufzustellen, das dauert aber noch. Viertelhausen geht davon aus, dass die städtischen Gremien im kommenden Frühjahr einen Entwurf vorgelegt bekommen.

Damit bis dahin keine Fakten geschaffen werden können, soll die Veränderungssperre den Status quo einfrieren. Sie gilt nur für den westlichen Teil des früheren Kasernen-Areals. Der östliche Teil ist nach Angaben der Stadt "weitgehend ausentwickelt", es wird keine unerwünschte Veränderung befürchtet. Die bisher auch dort gültige Veränderungssperre läuft im Oktober aus.

Übrigens gibt es auch Bereiche in der Stadt, in denen neue Verkaufsflächen durchaus willkommen wären. "Bedarf für Lebensmittelhandel bestünde zum Beispiel in Blasbach, weil es dort vor Ort kein Angebot gibt und die Menschen nach Aßlar oder Erda fahren müssen", sagt Viertelhausen. Für die Genehmigung von Märkten zähle neben Fläche und Sortiment also auch der Standort. Auch in Münchholzhausen war so durch Ansiedlung von Rewe neue Verkaufsfläche entstanden - mit dem Ziel der Versorgung des Stadtteils.