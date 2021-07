Der Motor frisst den Stress: Mit dem Pedelec durch Wetzlar

Mit konstanten 20 km/h und fast ohne Schweißtropfen die Stoppelberger Hohl hinauf - ein erhebendes Gefühl! Möglich wird dies durch die Aktion "Radfahren neu entdecken" der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen, der auch die Stadt Wetzlar angehört. Noch bis Ende September können sich die Bürger kostenlose E-Bikes und Pedelecs ausleihen und zwei Wochen lang testen. Foto: Christian Keller

Da kann man noch so sehr strampeln: Der Motor eines Pedelecs unterstützt den Fahrer nur bis zu 25 Kilometern pro Stunde. Foto: Pascal Reeber

PEDELEC, S-PEDELEC UND E-BIKE Fahrräder mit Motor und Akku werden im allgemeinen Sprachgebrauch als E-Bike bezeichnet, das ist aber nicht korrekt. Ein Pedelec bietet nur Unterstützung, wenn der Fahrer auch selbst in die Pedale tritt. Die elektrische Unterstützung erfolgt bis zu einem Tempo von 25 km/h. Echte E-Bikes hingegen fahren auf Knopfdruck. Der Fahrer muss nicht treten. Damit gelten sie als Kraftfahrzeuge, nicht mehr als Fahrräder. Konsequenz: Kennzeichen und Mofaführerschein sind nötig, es dürfen keine Radwege benutzt werden. So ist es auch mit S-PedelecsZwar muss der Fahrer auch bei diesen Rädern selbst treten, um eine Unterstützung zu erhalten - allerdings läuft der Motor bis Tempo 45 mit. Sie gelten daher ebenfalls als Kleinkrafträder. (pre)

