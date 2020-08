Der Soul-Mann meldet sich zurück

Bringt den Soul nach Wetzlar: Andreas Kümmert (r.) in der Eventwerkstatt. Foto: Markus Fritsch

WETZLAR - WETZLAR. Den meisten dürfte Andreas Kümmert durch seinen Sieg in der dritten Staffel von "The Voice of Germany" und seiner Teilnahme beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2015 bekannt sein.

Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Andreas Kümmert hat eine Stimme, die jeden im positiven Sinne berührt! Wo andere Sänger nur noch krächzen, scheint der Soul-Mann fast mühelos Töne halten zu können. Am Sonntagnachmittag gab Andreas Kümmert ein brillantes Unplugged-Konzert im Biergarten der Wetzlarer Eventwerkstatt.

Andreas Kümmerts Wurzeln liegen im Soul, Rock und Blues der 60er und 70er Jahre. Diese Musik lernte er über die Plattensammlung seines Vaters kennen. Auch seine Eigenkompositionen wie "Simple Man", "Heart of Stone" und "Gone" sind im Stil dieser Genres geschrieben. "Harlekin Dreams" heißt das Album, welches kurz vor demCorona-Shutdown auf den Markt kam. Eigentlich sollte eine Tournee folgen, die aber abgesagt wurde.

Wie sehr Kümmert sich im Soul wohl fühlt, konnte das Publikum beispielsweise in dem Song "Easy like sunday morning" von den "Commodores" spüren. Kümmerts Stimme hat auch etwas Weiches, das die tieferen Gefühle des Soul und Blues so wunderbar interpretiert. "Ain't no Sunshine" von Bill Whithers war ebenso ein Song, bei dem man die hundertprozentige Identifikation des Sängers spüren konnte. Auch "I'd rather go blind" von Etta James ist ein Stück, das wie für Andreas Kümmert geschrieben zu sein scheint.

Jeder, der sich für Soul interessiert, wird von Kümmerts Interpretationen gerührt sein. Seine Stimme transportiert den Soul authentisch und löst Gänsehaut-Gefühle aus. Diese Intensität ist nur live möglich.

"Rocket Man" bleibt

noch lange in Erinnerung

Kümmerts Interpretation von Elton Johns "Rocket Man" war der ultimative Höhepunkt und Abschluss zugleich. Diese Version wird dem begeisterten Publikum noch lange in Erinnerung bleiben.

Es war auch der gelungene Schlusspunkt eines langsam sich verabschiedenden Sommers. Die Temperaturen werden nun wieder merklich kälter, aber Andreas Kümmert gab dem Publikum warmen Soul mit auf den Heimweg.