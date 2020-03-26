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Donnerstag, 26.03.2020 - 19:00
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Der Tag, als Wilhelm Sauer starb

Am 27. März 1945 endet im Dilltal der Zweite Weltkrieg und in Wetzlar zeigt der Nazi-Wahn noch einmal seine irre Fratze.

So wie auf diesem Foto haben auch die Einwohner von Ehringshausen nach der Sprengung ihrer Dillbrücke am 27. März 1945 den Fluss überqueren müssen. Foto: Archiv Diether Spieß

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Fotos
So wie auf diesem Foto haben auch die Einwohner von Ehringshausen nach der Sprengung ihrer Dillbrücke am 27. März 1945 den Fluss überqueren müssen. Foto: Archiv Diether Spieß

So wie auf diesem Foto haben auch die Einwohner von Ehringshausen nach der Sprengung ihrer Dillbrücke am 27. März 1945 den Fluss überqueren müssen. Foto: Archiv Diether Spieß

Das letzte Aufgebot: Wetzlarer Volkssturmmänner. Weil weder eine ausreichendeBewaffnung noch eine Führung vorhanden war, kamen sie nicht zum Einsatz. Foto: Archiv Diether Spieß

Das letzte Aufgebot: Wetzlarer Volkssturmmänner. Weil weder eine ausreichendeBewaffnung noch eine Führung vorhanden war, kamen sie nicht zum Einsatz. Foto: Archiv Diether Spieß

NSDAP-Kreisleiter Wilhelm Haus. Foto: Archiv Diether Spieß

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