Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserer neuen News-Übersicht am Abend. Von Montag bis Freitag finden Sie hier alles Wichtige aus Mittelhessen, können sich und Ihre Meinung einbringen, finden unser Foto des Tages und vieles mehr, damit Sie pünktlich zum Feierabend alles Wichtige aus Mittelhessen auf einen Blick erfahren. Und natürlich sind wir für Anregungen immer offen - etwa über die Kommentarfunktion am Ende des Artikels, per E-Mail an online-mittelhessen@vrm.de oder über unsere Facebook-Seite

Unsere Top-5-Themen des Tages

Mit Zwille auf Busse geschossen: 44-Jähriger Busunternehmer vor Gericht

Er soll mit Metallkugeln auf teils fahrende Linien- und Schulbusse im Lahn-Dill-Kreis und im Kreis Gießen geschossen haben. Wollte sich der 44-Jährige an der Konkurrenz rächen? Das lesen Sie im plus-Artikel

Wie eine Seelbacherin um einen deutschen Pass kämpft

Sie ist in dem Herborner Stadtteil geboren und aufgewachsen - und lebt in den USA. Schon lange bemüht sich Brigitte Mohammadi um einen deutschen Pass. Ohne Erfolg. Oder doch nicht? Die ganze Geschichte lesen Sie hier (plus).

Wochenendhäuser am Heisterberger Weiher: Wie geht es weiter?

Der Zustand mancher Gebäude ist ausgezeichnet, andere sind abbruchreif. Wie die Zukunft in Driedorfs Naherholungsgebiet aussieht und was die Gemeinde macht, erfahren Sie hier (plus).

Fahndung nach flüchtigem Fahrer

Nachdem ein Auto am Sonntag in Gießen einen Fußgänger umgefahren und schwer verletzt hat, sucht die Polizei weiter nach dem flüchtigen Fahrer - und hofft auf Hinweise. Alle weiteren Infos finden Sie hier

Kreis investiert 12,6 Millionen Euro in Erweiterung der Verwaltung

Am Landratsamt in Cappel entsteht ein Anbau mit Cafeteria, 60 Arbeitsplätzen und Serverraum. Die Eröffnung ist für 2023 vorgesehen. Alles dazu lesen Sie hier (plus-Artikel).

Unser Foto des Tages

Hier wollen wir unser Foto des Tages mit Ihnen teilen: Ob toller Schnappschuss, witzige Momentaufnahme oder ein Bild, hinter dem eine große Story steht. Mit einem Klick aufs Foto finden Sie die zugehörige Erklärung.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Natürlich können auch Sie uns Ihre schönsten Fotos zukommen lassen. Ganz einfach per Mail an online-mittelhessenvrm.de, bei Facebook, Instagram oder Twitter!

Das Zitat des Tages

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Sexualität im Alter - ein Tabuthema? Wie kann sich Sexualität im Alter verändern? Zu welchen Konflikten kann es kommen, und wie können Pfleger diese bewältigen? Das erklärt Sandra Völpel von Pro Familia Weilburg im Interview

Die Frage des Tages

Ihre Meinung ist gefragt! In unserer Frage des Tages können Sie zu einem aktuellen Thema abstimmen. Das Ergebnis der Umfrage veröffentlichen wir in unserer nächsten abendlichen News-Übersicht.