Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Donnerstag, 02.04.2020 - 21:20
6 min

Der Trend geht zur Bürgerinitiative

Was die Auslöser für BI-Gründungen sind und wie Kommunen auf die politisch Engagierten reagieren sollten, erklärt Politikwissenschaftler Professor Norbert Kersting im Interview.

Protest gegen Straßenbeiträge und Gewerbegebiet, für den Erhalt des Marienheims oder für und gegen die B-49-Hochstraße: In den vergangenen Jahren wurden in Wetzlar viele Bürgerinitiativen zu unterschiedlichsten Themen und Vorhaben gegründet. Foto: Steffen Gross

Protest gegen Straßenbeiträge und Gewerbegebiet, für den Erhalt des Marienheims oder für und gegen die B-49-Hochstraße: In den vergangenen Jahren wurden in Wetzlar viele Bürgerinitiativen zu unterschiedlichsten Themen und Vorhaben gegründet. Foto: Steffen Gross

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VRqyM2IhVSqcozEepzSzqPjtH3ElLpBsMJ5vMJy0pfBxM2HfVSOupzgbLKImVUIhMPOUMKqypzWyM2IvnJI0YPOzj7klVUIhMPOaMJqyovOynJ5yVT5yqJHtDvN0BF1Vo2Abp3ElLpBsMGbtFJ1gMKVtoJIbpvOKMKE6oTSlMKVtqzIlp2AbLJMzMJ4tp2ywnPQQiTWypvOPj7klM2IlnJ5cqTyuqTy2MJ4tE2Ibj7MlVToQiUVtnJulMFOOozkcMJqyov4tGJShL2ugLJjtoTS1qUA0LKWeYvOKLKZtMTyyVRS1p2mQgaAypvOzj7klVRWWYHqlj7khMUIhM2IhVUAcozDtqJ5xVUqcMFOYo21gqJ5yovOuqJLtMTyyVUOioTy0nKAwnPOSozquM2yypaEyovOuqpBsMKWbLJkvVTEypvODLKWfLJ1yoaEyVUWyLJqcMKWyovOmo2kfqTIhYPOypzgfj6ElqPODo2kcqTyeq2ymp2Ihp2AbLJM0oTIlVSOlo2Myp3AipvOBo3WvMKW0VRgypaA0nJ5aVTygVRyhqTIlqzyyql4tEJyhVRMipaAwnUIhM3AmL2u3MKWjqJ5eqPOxMKZtMJuyoJSfnJqyovOALKWvqKWaMKWmYPOxMKVtnTI1qTHtnJ4tGpB8oaA0MKVtoTIbpaDfVTymqPOxnJHtpT9fnKEcp2AbMFODLKW0nKccpTS0nJ9hYt==
CTV+FTIlpvOYMKWmqTyhMljtMKZtM2yvqPOcoJ1ypvOgMJulVRYQiUWaMKWcozy0nJS0nKMyovNgVUA0nJ1gqPOxLKZ/CP9vCt==
GJShVTguoz4tp2IbMJ4fVTEup3Ztp2ywnPO6qJ5ynT1yozDtoJIbpvOUpaIjpTIhVT9lM2ShnKAcMKWyovjtraIgVSEynJjtoT9mMFO6qKAuoJ1yoaAwnTkcMpBsMJ4tqJ5xVUOioTy0nKAwnPOyozquM2yypzIhYvORLKZtnTS0VUAynUVtp3EupzftoJy0VTEypvORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptraHtqUIhYvORnJHtETyanKEuoTymnJIlqJ5aVUIhMPOxnJHtp296nJSfMJ4tGJIxnJIhVTIloTIcL2u0MKWhVTEcMFOAo2WcoTymnJIlqJ5aVTIho3WgYvOALJ4tn2ShovOmnJAbVUAwnT5yoTjtqJ5xVTkynJAbqPOUpaIjpTIhVTShp2AboTyyj59yovO1ozDtM2IgMJyhp2SgVRSeqTyiozIhVUOfLJ5yov4tETyyVScunTjtMTyyp2IlVT9zqPOeqKW6MaWcp3EcM2IhYPOeoTIcozIlMJ4tDzI3MJq1ozqyovjtMTyyVUAcL2ttLKIzVTIcovOHnTIgLFOeo256MJ50pzyypzIhYPOhnJ1gqPO0LKEmj6EwnTkcL2ttraHh
CTV+I2IlVUAcozDtMTyyVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtp2ywnPOcovOPj7klM2IlnJ5cqTyuqTy2MJ4tMJ5aLJqcMKWyow88Y2V+
H2Abo24tp2IcqPOZLJ5aMJ0tp2yhMPOyplOxnJHtrzIcqUWynJAbMJ4tH2IhnJ9lMJ4fVUAcMFOmnJ5xVTwQcUIznJptIUYQcTqypvOmo2kwnTIlVRyhnKEcLKEcqzIhYPOxnJHtLKIzVTIcovOHnTIgLFOipzyyoaEcMKW0VUAcozDhVR1cqUEfMKW3MJyfMFOmMJuyovO3nKVtLJWypvOuqJAbVUMcMJkyVReQiT5aMKWyYPOxnJHtLzImo25xMKWmVUA0LKWeVTEcMFOhMKIyovOAMJEcMJ4toaI0rzIhVUIhMPOxo3W0VUOioTy0nKAwnPOun3EcqvO3MKWxMJ4hVREcMFOgnKE0oTIlMFOUMJ5ypzS0nJ9hVTymqPOxLJqyM2IhVUIhqTIlMUIlL2umL2uhnKE0oTywnPOjo2kcqTymL2ttLJg0nKLh
CTV+H2yhMPOxnJHtDxymVRS1p2ElqJAeVUMiovOapaIhMTkyM2IhMTIlVSIhraIzpzyyMTIhnTIcqPOgnKDtMTIlVTgfLKAmnKAwnTIhVSOioTy0nJf/VRoQiTufMJ4tp2ywnPOxnJHtGTI1qTHtraHtq2IhnJptLzI0MJyfnJq0CmjiLw4=
EKZtoTSaVTkuozqyVScynKDtMTSlLJ4fVTEup3ZtMTyyVRWyqTIcoTyaqJ5ap3OfLKE0Mz9loJIhVT5cL2u0VTI4nKA0nJIlqTIhYvORLKZtnKA0VUc1oFOHMJyfVTS1L2ttnTI1qTHtoz9wnPOxMKVtEzSfoPjto2EypvOyplObLJ5xMJk0VUAcL2ttqJ0tGJ9xMJkfMFjtMTyyVTSfoTIhMzSfoUZtp3ygLz9fnKAwnTIhVRAbLKWun3EypvObLJWyov4tETyyVSIhraIzpzyyMTIhnTIcqPOxLKYQiTWypvOcp3Dtqz9lVTSfoTIgVTS1MvOhLKEco25uoTIlYPOuLzIlVTS1L2ttLKIzVTgioJ11ozSfMKVtEJWyozHtraHtMKWeMJ5hMJ4tYFOuqJAbVUqyoz4tp2ywnPOcovOGLJAbMJ4tDzI0MJyfnJq1ozptM2IlLJEyVTyhVTEyovOYo21gqJ5yovOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVTIcozyaMKZtM2IvMKAmMKW0VTuuqP4tETI1qTkcL2ttM2ImqTyyM2IhVTymqPOxnJHtEKW3LKW0qJ5ap2uuoUE1ozptnJ4tDzI6qJptLKIzVRYQiUWaMKWvMKEynJkcM3IhMl4tGJy0VUWynJ5yovOWozMipz1uqTyioaA2MKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tnKA0VT1uovOhnJAbqPOgMJulVUc1MaWcMJEyovjtoJShVUqcoTjtp2ywnPOmqZBxpzgypvOynJ5vpzyhM2IhYvOVj6E1MzyaVUqcpzDtMTSvMJxtj7kvMKWmMJuyovjtMTSmplOxnJHtrzIhqUWuoTIhVRyhp3ElqJ1yoaEyVTEypvOPj7klM2IlLzI0MJyfnJq1ozptnJ1gMKVtoz9wnPOxnJHtI2SboTIhVUIhMPOxnJHtpzIjpfBxp2IhqTS0nKMyovOUpzIgnJIhVUAcozDhVRqfMJywnUqinTjtq2IlMTIhVTShMTIlMFOPMKEynJkcM3IhM3AcoaA0paIgMJ50MFO3nJAbqTyaMKVtqJ5xVUc1ozIboJIhMPOcovOxMJ4tIz9lMTIlM3W1ozDtM2Ilj7kwn3DhVRyhVTEypvOFMJqyoPObLJ5xMJk0VTImVUAcL2ttMTSvMJxtnzIxo2AbVUIgVTIcozHtMJuypvOvMKWuqTIhMTHtEaIhn3Eco24hVREuoJy0VUAcozDtqzyyoTHtozywnUDtraIzpzyyMTIhYvOCLaqinTjtMJyhMFOvMKWuqTIhMTHtEaIhn3Eco24tp29aLKVtp2IbpvOmqTSlnlOjpfBxM2IhMPOmMJyhVTguoz4fVUqioTkyovO2nJIfMFOgMJulVUIhMPOaoTS1LzIhYPOxLKAmVUAcMFOvnJ5xMJ5xMFjtMJ5xM8B8oUEcM2HtEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tqUWyMzMyovOej7MhozIhYvORLKZtLJWypvOcp3DtnJ4tMTIlVTkin2SfMJ4tETIgo2glLKEcMFjtMTyyVUMiovOJMKWzLJulMJ4tqJ5xVSWypUYQcUAyoaEuqTyiovOaMKOlj6EaqPOcp3DfVT5cL2u0VUAiVTIcozMuL2th
CTV+I2IfL2uyVSWioTkyVUAjnJIfqPOPMKElo2MzMJ5bMJy0VTyhVTEcMKAyoFOnqKAuoJ1yozuuozp/VPN8Y2V+
EKZtM2yvqPO6q2IcVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnTHtIUyjMJ4tqz9hVRIhM2SanJIlqTIhBvORnJIdMJ5cM2IhYPOxnJHtp2ywnPOhLJAbVTEyoFOGLJ5eqP1ToT9lnJShpl1DpzyhrzyjVTIhM2SanJIlMJ4fVUqyoz4tp2yyVTEcpzIeqPOvMKElo2MzMJ4tp2yhMP4tDzIcVRc1M2IhMTkcL2uyovOuLzIlVTIloTIvMJ4tq2ylYPOxLKAmVUAcMFOmnJAbVTE1pzAbLKImVToQiUVtM3YQgfBsMKWyVSccMJkyVTIcoaAyqUcyov4tEaWcMTS5plOzo3VtEaI0qKWyVTymqPOynJ4tDzIcp3OcMJjhVRyhqTIlMKAmLJ50VTymqQbtEUIlL2ttMTyyVREcM2y0LJkcp2yypaIhMlO1ozDtnJ5mLzImo25xMKWyVTE1pzAbVR1yMTyyovO3nJHtIUqcqUEypvO3nKWxVTEypvOSnJ5xpaIwnlOmqJqaMKWcMKW0YPOxLKAmVTEcMKAyVRqlqKOjMJ4tp2IbpvOapz/QalO1ozDtp3Eupzftp2yhMP4tITS0p8BxL2ufnJAbVTSvMKVtq2ylMPOvMJympTyyoUA3MJymMFOHq2y0qTIlVT51pvO2o24tqzyypvOvnKZtp2yyLzIhVSOlo3cyoaDtMTIlVREyqKEmL2uyovOaMJ51qUc0YvOHpz90rzEyoFO3MKWxMJ4tp2IfLaA0VTgfMJyhMFOUpaIjpTIhVTEipaDtp2IbpvOmqTSlnlO3LJulM2Iho21gMJ4fVUqynJjtnJulMFOPMJy0pfBxM2Htqz9hVTEyovOAMJEcMJ4tLKIzM2IapzyzMzIhVUqypzEyov4tETSmVToQiTulqPO6qKVtIUqcqUEypv1WoTk1p2yiowbtIzyyoTHtM2kuqJWyovjtMKZtp2yhMPOynJ5cM2HtMTIlVTqfMJywnTIhVR1ynJ51ozptq2yyVUqcpvjtLJkmolO2MKW0pzI0MJ4tq2ylVTEyovOJo2kep3qcoTkyov4tEJ50p3OlMJAbMJ5xVTuiL2ttnKA0VTEcMFOSpaqupaE1ozqmnTSfqUIhMljtMTSmplORnJ5aMFOmolO1oJqyp2I0raDtq2IlMTIhYPO3nJHtoJShVTImVUqcoTjhVSIhqTIlp2Abj6E0raDtq2ylMPOcovOxMKVtHzIaMJjfVTEup3ZtLzIcVRgioJ11ozSfq2SboTIhVT5iL2ttnJ1gMKVtMJyhMFOJnJIfrzSboPO2o24tDfB8pzqypz4tnTyhqTIlVTEyovOlMKOlj6EmMJ50LKEcqzIhVRqlMJ1cMJ4tp3EynTIhYvOYoTIcozHtDfB8pzqypzyhnKEcLKEcqzIhVT3QiUAmMJ4tp2ywnPOxMKAbLJkvVTqyozS1VTMlLJqyovjtq2IhVUAcMFOlMKOlj6EmMJ50nJIlMJ4tqJ5xVToQiUVtq2IhVUAcMFOmpUWyL2uyov4=
CTV+GpB8p3AyovOmnJAbVSOioTy0nJgypvOxnJHtF3WcqTyeVTqyMzSfoTIhVTkup3AyovjtMTSmplOmnJHtq2IaMJ4tMzIboTIhMTIlVRYQiUWaMKWvMKEynJkcM3IhMlO6qKVtE3YQiT5xqJ5aVUMiovOPFKZtLzIcqUWuM2IhCmjiLw4=
E2IlLJEyVTyhVTEypvOZo2guoUOioTy0nJftMzyhMTI0VT1cqUEfMKW3MJyfMFOynJ4tIJ1xMJ5eMJ4tp3EuqUDhVREypvOapz/Qa2HtITIcoPOxMKVtGT9eLJkjo2kcqTyeMKVtnTS0VTyhraqcp2AbMJ4tMTyyVRYQiUWaMKWvMKEynJkcM3IhMlOuoUZtraImj6E0rzkcL2uyplOWoaA0paIgMJ50VTSerzIjqTyypaDhVR1uovOeLJ5hVTWynFOvMKA0nJ1gqTIhVSMypzMunUWyovOhnJAbqPOgMJulVTShVTEyovOPj7klM2IlovO2o3WvMJxtpzIanJIlMJ4fVUqynJjtMTIlMJ4tEKujMKW0nKAyYPOnqKA0nJ1gqJ5aVUIhMPOKo2ufq29foTIhVTWyofB2qTyaqPO3MKWxMJ4h
DJ5xMKWhMzSfoUZtM2IbMJ4tqzyyoTHtIzIlMzSbpzIhVTEcpzIeqPO2o3VtE2IlnJAbqPO1ozDtq2IlMTIhVUAiVTWfo2AenJIlqP4tG2EypvOmnJHtp2AbMJy0MKWhYPO3MJyfVTIhqUAjpzIwnTIhMTHtDfB8pzqypzIhqUAwnTIcMTHtnJ5cqTycMKW0VUqypzEyov4tETImnTSfLvOmnJ5xVUMcMJkyVSOioTy0nJgypvObMKI0MFOynTIlVTWypzIcqPjtp2ywnPO6qFQQgzMzozIhYvOIoaAypzHtIJ1zpzSaMJ4trzIcM2IhVTEyqKEfnJAbYPOxLKAmVTEcMFOAMJulrzSboPOxMKVtFJ5mqUW1oJIhqTHtraqupvO6j6EbozIeozylp2AbMJ5xVTShM2Iho21gMJ4fVTSvMKVtMUIlL2uuqKZtLJg6MKO0nJIlqPO3nKWxYt==
CTV+FJ4tI2I0rzkupvO3qKWxMFOxMKVtH3ElMJy0VUIgVSA0pzUQa2IhLzIcqUYQcTqyVT9xMKVtET9gnZB2MzHtraqcp2AbMJ4tDxymVUIhMPOZo2guoUOioTy0nJgypz4tnT9wnPOyoJ90nJ9hLJjtLKImM2I0pzSaMJ4toJy0VUc1oFOHMJyfVUOypaCQgz5fnJAbMJ4tDJ5apzyzMzIhYvOKLKZtoZBxqJM0VTEuVTMuoUAwnQ88Y2V+
EKZtnKA0VTIcovOaMJ5ypzIfoTImVSOlo2WfMJ0fVTEup3Ztp2ywnPOxqKWwnPOxLKZtFJ50MKWhMKDtraIhMJugMJ5xVT1ynUVtGJIhp2AbMJ4tqUWuqJIhYPOcnUWyVSOip2y0nJ9hMJ4tnJ4tMJyhMKVtDKW0VRuup3AlMJEyVTEyqKEfnJAbVUc1VT1uL2uyov4tETyyp2HtEJ50q2ywn2k1ozptq2ylMPOxqKWwnPOxnJHtETyanKEuoTymnJIlqJ5aVUMipzShM2I0pzyyLzIhYvOSplOcp3DtMUWcozqyozDtLJ4tMTIlVScynKDfVTEyqKEfnJAbVUc1VT1uL2uyovjtMTSmplOmo2kwnTHtIJ1aLJ5ap2Mipz1yovOhnJAbqPOaMJuyov4tEKZtMKWaMJWyovOmnJAbVTquoabtLJ5xMKWyVREcp2g1p3Aco25yovjtq2IhovOmnJAbVSOioTy0nJgypvO1ozDtDfB8pzqypvO2o24tDJ5aMKAcL2u0VUc1VRShM2ImnJAbqPOvMJxtpzIuoTIhVSElMJMzMJ4tM2IgMJyhp2SgVTShVTIcozIhVSEcp2AbVUAyqUcyov4tETShovOeo21gqPOyplOxMKI0oTywnPOmMJk0MJ5ypvO6qFO2MKWvLJkyovOSoaEaoTIcp3IhM2IhYt==
CTV+I2IfL2uyVRS1p3qcpzg1ozqyovObLJWyovOPFKZtLKIzVTEcMFODLKWfLJ1yoaEyVUIhMPOxLKZtMT9lqTyaMFOAnKEynJ5uozEypw88Y2V+
GJShVUAcMJu0YPOxLKAmVTEypvOHo24tLKIwnPOcovOxMJ4tF29goKIhLJkjLKWfLJ1yoaEyovO6qJ1cozEyp3DtMKE3LKZtpzS1MKVtM2I3o3WxMJ4tnKA0YvOUpaIhMUCQcUE6oTywnPOuLzIlVUAcozDtMTyyVREyLzS0qTIhVUc3nKAwnTIhVTEyovODLKW0MJyyovO3MJy0MKWbnJ4tMaWcMJEfnJAbVUIhMPOuqJLtETyuoT9aVTShM2IfMJq0YPOgMJulVTSfplOuqJLtF29hMaWioaEuqTyiovO1ozDtF29hMzkcn3DhVSqcpvOmMJuyovOcovOxMKVtHT9fnKEcn3qcp3AyoaAwnTSzqPOuqJAbVTIcozIhVSElMJ5xYPOxLKAmVRgiozMfnJg0MFOxqKWwnTS1plOjo3AcqTy2MFOGMJy0MJ4tnTSvMJ4hVSqyoz4tp2yyVT9zMzIhVTS1p2qyqUWuM2IhVUqypzEyovjtn2ShovOxLKZtMJyhMFObMJyfp2SgMFOKnKWeqJ5aVTuuLzIhYvOWoJ1ypvOhqKVtLJkfMKZtqJ50MKVtMTIhVSEypUOcL2ttraHtn2IbpzIhYPOzj7kbpaDtMTS6qFjtMTSmplOvMKA0nJ1gqTHtFJ50MKWyp3AyovOaLKVtozywnUDtLKW0nJg1oTyypaDtq2IlMTIhYvORLKZtq2yyMTIlqJ0tMfB8nUW0VUc1VTqlo8BsMJ4tIJ56qJMlnJIxMJ5bMJy0MJ4h
CTV+DaWuqJAbqPOyplOhMKIyVRWyqTIcoTyaqJ5ap2Mipz1yow8tE2yvqPOyplOvMKAiozEypaZtMKWzo2kaqzIlp3OlMJAbMJ5xMFOAo2EyoTkyCmjiLw4=
EJyhVSElMJ5xVTqynUDtnJ4tHzywnUE1ozptp3IvoT9eLJkyVRIvMJ5yVTWcplObnJ5ynJ4tnJ4tGzSwnTWupaAwnTSzqTIhYvORo3W0VUqypzEyovOhnJAbqPOhqKVtF29gpTI0MJ56MJ4tnTyhMTIfMJqcMKW0YPOmo25xMKWhVTS1L2ttFTS1p2uuoUEyVTI0LJWfnJIlqP4tGJShVTqynUDtnJ4tMTyyVSA0LJE0qTIcoTHtqJ5xVTMlLJq0YPO3LKZtMKZtMT9lqPOuovOWMTIyovOanJW0YvOWovOxMKVtEz9fM2Htq2IlMTIhVTS1plOxMJ0tH3EuMUE0MJyfVTuypzS1plODpz9dMJg0MFOyoaE3nJAeMJk0YvORLKZtnKA0VTIcozHtI2IcqTIlMJ50q2ywn2k1ozptMTImVRYQiUWaMKWbLKImnTSfqUZfVTEyovO3nKVtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtnJ4tMKE3LKZtqzIlMaWyoJEyqTIlVRMipz0tMKEuLzkcMKW0VTuuLzIhYt==
DJ5xMKWyVRkyM2y0nJ1uqTyioaAvLKAcplOzj7klVRIhqUAwnTIcMUIhM2Ih
EJyhnJqyVSA0j6ExqTHtnTSvMJ4tLKIwnPOaqKEyVRIlMzSbpaIhM2IhVTqyp2SgoJIfqPjtnJ5xMJ0tp2yyVRqlqKOjMJ4tj7kvMKVtJaIzLJkfp2S1p3qunTjtpzIepaI0nJIlMJ4fVTEcMFOxLJ5hVTWypzS0MJ5xMFOUqKEuL2u0MJ4tMJ50q2ywn2Ifov4tETSmVTqcLaDtMTIhVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhYPOxnJHtLJ0tEJ5xMFOxnJHtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyovO0pzIzMzIhYPOynJ5yVTShMTIlMFOZMJqcqTygLKEco25mLzSmnKZh
CTV+I2yyVTqlo8BsVTymqPOxnJHtE2IzLJulYPOxLKAmVRYQiUWaMKWvMKEynJkcM3IhMlOuoTkynJ4tLJkmVRMynJqyozWfLKE0VTWyoaI0raDtqJ5xVUMipvOuoTkyoFOvMJxtLzImo25xMKWmVUIhn3WcqTymL2uyovOHnTIgMJ4tMJyhM2ImMKE6qPO3nKWxCmjiLw4=
FZBxqJMcMlO3nKWxVTglnKEcp2yypaDfVTEup3ZtDzI0MJyfnJq1ozqmnJ5mqUW1oJIhqTHtqzyyoPO6qFOmpZBxqPOynJ5aMKAyqUc0VUqypzEyovOiMTIlVT51pvOcovOxMJ4tEfBxoTkyovjtnJ4tMTIhMJ4tMKZtqJ0tq2IhnJqypvO3nJAbqTyaMFOSoaEmL2uynJE1ozqyovOaMJu0YvORLKZtLJWypvOzj7kbpaDtnJ4tMJyhMFOGLJAeM2Smp2HtLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVUc1VRWfo2AeLJEyov4tFJ4tMJyhMKVtM2ShrzIhVSWynJuyVUMiovOGqZBxMUEyovOfLJ5xMJ4tIzIlMzSbpzIhVUWyM2IfopBxj59cMlO2o3VtE2IlnJAbqTIhYvOGolOeo21gMJ4tDzS1p3EyoTkyovQQiTWypvOXLJulMFOhnJAbqPO2o3Wuovjtq2IcoPOxnJHtH2SwnTHtozywnUDtM2IeoZBxpaDtnKA0YvORMKAbLJkvVUAcozDtHT9fnKEcn2IlVTq1qPOvMKWuqTIhYPOmnJAbVTS1L2ttLzIcVTqlo8BsMJ4tEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tp3GQcUWeMKVtLKIzVTIcozIhVREcp2g1paZtMJyhraIfLKAmMJ4h
IzyyoTHtHUWiLzkyoJHtoTSmp2IhVUAcL2ttp28tp2Abo24tnJ0tIz9lMzIfMPOfj7MmMJ4hVSIhMQbtH2IcqPO2nJIfMJ4tFzSbpzIhVUAcozDtLJkfMFOapz/Qa2IhVRyhqzImqT9lMJ4tp2IbpvOmqTSlnlOxLKWuovOcoaEypzImp2yypaDfVUMiovO2o3WhnTIlMJyhVTEcMFOPj7klM2IlVT1cqTIcoac1LzI6nJIbMJ4hVREyoz4tMTIhVRYQiUWaMKWhVT11p3ZtozSwnTuypvOxLKZtozI1MFOUMJYQcUIxMFOiMTIlVTEypvOhMKIyVRgioKOfMKttM2IzLJkfMJ4hVREuraHtq29foTIhVTEcMFOWoaMyp3EipzIhVUMypzucozEypz4fVTEup3Ztp2ywnPOcnUWyVSMipzuuLzIhVTE1pzAbVRqypzywnUEmqzIlMzSbpzIhVT9xMKVtDfB8pzqypzIhqUAwnTIcMTHtnJ4tMTyyVRmQcT5aMFO6nJIbMJ4hVSWyL2u0p3AcL2uypzuynKDtp2AbLJMzqPOgLJ4tMJuypvjtnJ5xMJ0toJShVTEcMFOPj7klM2IlVTWyqTIcoTyaqP4tIzyyoTHtFJ52MKA0o3WyovOcozy0nJyypzIhVTEyp2uuoTVtp2IfLzIlVUAioTAbMFOPj7klM2IlLzI0MJyfnJq1ozqyovO1ozDtMzyhLJ56nJIlMJ4tp2yyVTS1L2thVREuVTqcLaDtMKZtMJyhVSIgMTIhn2IhYt==
CTV+I2IfL2uyVRIcozMfqKAmopB2M2kcL2ueMJy0MJ4tLJWypvOvoTIcLzIhVTEyovOYo21gqJ5yovjtq2IhovOyplOmnJAbVUIgVSMipzuuLzIhVUMiovOjpzy2LKEyovOWoaMyp3EipzIhVTuuozEyoUD/CP9vCt==
ETyyVRgioJ11ozIhVTuuLzIhVTE1pzAbLKImVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhYPO6qFOcoaEypaMyozyypzIhYvORLKZtMaIhn3Eco25cMKW0VZB8LzIlVTIhqUAjpzIwnTIhMTHtDKImp2AbpzIcLaIhM2IhYPOKMKE0LzI3MKWvMFjtqzyyoTkynJAbqPOuqJAbVRoQgaWxMKW1ozqyovO2o24tLzImqTygoKEyovODpz9dMJg0MJ4fVTI0q2RtMJyhMFOmqZBxpzgypzHtH296nJSfLzyhMUIhMlO1ozDtj4EbozkcL2uypl4tFJ1gMKVtoJIbpvOGqZBxMUEyVUAyqUcyovOxMJ4tFJ52MKA0o3WyovOxnJHtHTymqT9fMFOuqJLtMTyyVRWlqKA0YPOcozEyoFOmnJHtnJuhMJ4tqz9lM2IvMJ4fVUquplOmnJHtqzIlq2yln2kcL2u0VUAynTIhVUqioTkyov4tE2IlLJEyVTyhVRyhozIhp3EuMUEvMKWynJAbMJ4tp2yynUDtoJShYPOxLKAmVTImVSA0j6ExqTIhVT9zqPOhnJAbqPOaMJkcozq0YPOuqUElLJg0nKMyVRSlL2ucqTIeqTIhVToQiUVtHUWinzIeqTHtraHtM2I3nJ5hMJ4fVUqynJjtp2yyVUc1VUAwnT5yoTjtMTIhVRyhqzImqT9lMJ4tozSwnTqyLzIhVUIhMPOmnJAbVT5cL2u0VTS1MvOynJ5yovOKMKE0LzI3MKWvVTEypvOOpzAbnKEyn3EyovOynJ5fLKAmMJ4hVREupzShVTiQgz5hMJ4tLKIwnPOxnJHtDfB8pzqypvOvMKEynJkcM3Dtq2IlMTIhYt==
GJShL2uyVSA0j6ExqTHtp2I0rzIhVTyhraqcp2AbMJ4tLKIzVTEuplOAo2EyoTjtMTIlVRIlLaOuL2u0YvORLKYQiTWypvObLKDtoJShVUMcMJjtp3GQcUWeMKVtMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPjtraHtnJ50MKW2MJ5cMKWyovNgVTS1L2ttoTShM2MlnKA0nJphVREuplOanJW0VTEyovOYo21gqJ5yovOynJ5yovOaLJ56VTShMTIlMJ4tH3OcMJklLKIgYvOWL2ttLzyhVT1cpvOmnJAbMKVfVTEup3ZtnJ4tMTIlVR51oTk6nJ5mp2y0qJS0nJ9hVUMcMJkyVRyhqzImqT9lMJ4tLzIlMJy0VUAcozDfVTEuplO6qFOun3cypUEcMKWyov4=
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyCTWlVP8+H3EyMzMyovOUpz9mpl4=
Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
Kommentare
nach oben