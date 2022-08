Der VdK Wetzlar bleibt auf Wachstumskurs

Bei der Hauptversammlung des VdK Wetzlar werden langjährige Mitglieder geehrt, darunter auch die langjährige Vorsitzende Bärbel Keiner (Mitte). Foto: VdK Wetzlar

WETZLAR - Der Ortsverband Wetzlar des Sozialverbands VdK hat nach Angaben seiner Vorsitzenden Bärbel Keiner 1560 Mitglieder. Damit sei die Zahl auch in der Pandemie gestiegen, berichtete sie in der Jahreshauptversammlung in Büblingshausen vor 60 Besuchern. Bei der Jahreshauptversammlung 2019 seien es 1350 gewesen.

"Ganz wichtig für den Erfolg und die Zukunftsfähigkeit ist aber auch die Menschlichkeit vor Ort", rief Keiner den Mitgliedern zu. Es gehe um persönliche Kontakte, das Umeinander-Kümmern und das gemeinschaftliche Feiern.

Wahlen: Bei den Vorstandswahlen wurde Keiner als Vorsitzende für weitere vier Jahre bestätigt. Zu Stellvertretern wurden Margarete Reich, Erich Jeske und Dieter Glassl bestimmt. Als Kassierer bestätigten die Mitglieder Herbert Funke, als Schriftführer Dieter Glassl. Für die Frauengruppe und die Mitgliederbetreuung wurde Karin Schmelz gewählt, als Juniorvertreter Claus Peter Müller.

Ehrungen: Für 70-jährige Mitgliedschaft erhielt Manfred Jäckel, langjähriger Vorsitzender, die VdK-Ehrenplakette in Gold. Mit der gleichen Auszeichnung wurde Bärbel Keiner geehrt, die seit 25 Jahren im Vorstand mitarbeitet. Die Ehrenplakette in Silber nahmen Claus Peter Müller und Benno Niemczynski für acht Jahre Vorstandsarbeit sowie die Ehrenplakette in Bronze Herbert Funke, Karin Schmelz und Bernd Sparr für fünf Jahre Vorstandsarbeit entgegennehmen.

Ferner wurde Doris Schröder für 40-jährige VdK-Mitgliedschaft geehrt. 25 Jahre dabei sind Silvia Böhnke, Michaela Bös, Alexander Glitsch, Bärbel Keiner, Stefanie Gerda Kloos, Ursula Küster, Harry Pickl, Bernd Sparr und Frank-Hilmar Walter.