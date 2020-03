Der Wetzlarer Burgweg ist fertig - fast

Die rund 800 000 Euro teure Sanierung des Burgweges ist abgeschlossen - fast. Ein Teilstück des Gehweges kann nach Angaben der Stadt nicht wie geplant fertiggestellt werden, weil ein Anwohner eine Mauer und seine Garage über die Grundstücksgrenze hinaus gebaut hat. Foto: Pascal Reeber

WetzlarEs geht nur um Zentimeter, doch die sind entscheidend. Seit Januar ist der Burgweg nach einer grundhaften Sanierung für den Verkehr freigegeben, der Gehweg aber behält stellenweise Baustellencharakter: Die Stadt kann ihn nicht fertigstellen lassen, weil ihr Fläche abhandengekommen ist.

Was kurios klingt, hat einen handfesten Grund. Ein Anlieger hat eine Mauer und eine Garage über die Grundstücksgrenze hinaus gebaut, schildert Baudezernent und Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW) das Problem.

Man könne das so klar feststellen, weil vor Beginn der Bauarbeiten im Burgweg alles vermessen worden sei, ergänzt Viertelhausen. Daher lasse sich nun exakt sagen, wo sich die Grundstücksgrenze befinde; und damit belegen, dass der Besitzer des großen Eckgrundstücks eben über diese Grenze in den öffentlichen Raum gebaut habe.

Abgesehen von der rechtlichen Dimension ergeben sich für die Bauarbeiten am Gehweg nun zwei praktische Probleme, erklärt Markus Heller, Leiter des Tiefbauamtes, bei einer Ortsbegehung: Zum einen mache es das Fundament der neuen Mauer unmöglich, dort zu pflastern.

"Wir müssten das Fundament in Teilen entfernen, aber das würde die Standsicherheit der Mauer gefährden." Zum anderen ragt die neue Garage so tief in den abschüssigen Gehweg hinein, dass sich ein Absatz ergibt. Die Zufahrt dürfte schwierig werden. Und wenn es regnet, so die Befürchtung, fließt das Wasser mit Sicherheit in die Garage. An dieser Stelle ruhen die Pflasterarbeiten am neuen Gehweg daher ebenfalls.

Grenzstreitigkeiten kennt man im Rathaus durchaus - allerdings eher aus alten Baugebieten. Wenn nach 30 oder 40 Jahren eine Straße oder ein Gehweg erneuert wird, zeigt sich immer mal wieder, dass zum Beispiel ein Zaun fünf Zentimeter zu weit im öffentlichen Verkehrsraum steht, weil beim Bau ungenau gemessen wurde. "Solche Probleme werden am besten direkt vor Ort gelöst", erläutert Viertelhausen. Etwa, indem die Baufirma - um im Beispiel zu bleiben - den Zaun umstellt. Oder ein Privateigentümer der Stadt das in Besitz genommene Land abkauft. Im Burgweg hat der Versuch einer Lösung vor Ort bislang nicht gefruchtet. Was auch daran liegen mag, dass sich eine Mauer und eine Garage nicht gut versetzen lassen.

Im Rathaus bleibt man trotzdem offen für Gespräche. Die Situation will Viertelhausen auf jeden Fall klären, schon aus Gründen der Gleichbehandlung mit ähnlichen Fällen. Eine gütliche Einigung wäre ihm dabei deutlich lieber als eine vor Gericht, denn die kann sich hinziehen.

Mal abgesehen vom Grenzstreit ist der Bürgermeister mit dem Abschluss des 800 000-Euro-Projekts zufrieden. Der Burgweg ist immerhin die Hauptzufahrt zum Kalsmunt und nun endlich keine Schlaglochpiste mehr. Auch der Parkplatz am Aufstieg zur Burgruine ist erneuert.

Die Gehwegübergänge sind barrierefrei ausgebaut und unter dem Asphalt liegen, nicht zu sehen aber ebenso wichtig, 250 Meter neuer Kanal. Wo nötig, wurden Hausanschlüsse erneuert. Weil der Gehweg am Eckgrundstück zum Laufdorfer Weg verbreitert wurde, stützen Gabionen den Hang.

Von der Zusammenarbeit mit Anliegern gibt es auch Gutes zu berichten: Im oberen Teil des Burgweges blockierte ein großer Ast eine Straßenlaterne. Die Stadt bat den Besitzer des Baumes, ihn zu stutzen. "Das hat tadellos funktioniert, dank Absprache vor Ort", lobt Viertelhausen.