Der Wetzlarer Dom wird national bedeutend

Bis ins Jahr 1902 haben in der Wohnung hoch oben im gotischen Südturm des Doms Türmer gelebt und ihren Dienst getan. Der Name des letzten Vertreters dieses Berufsstandes in Wetzlar lautet Heinrich HofmannHofmann wurde durch Stadtverordnetenbeschluss zum 1. Oktober 1901 offiziell von seinen Aufgaben entbunden.

Der letzte Türmer der Stadt war in Dutenhofen geboren worden und lebte bis zu seinem Dienstantritt im Jahre 1885 in Gießen und Münchholzhausen. Er war Kriegsteilnehmer 1870/71 und kämpfte in Weißenburg, Wörth und Sedan. Nach dem Krieg fristete er sein Dasein als "nicht-versorgungsberechtigter Tagelöhner", eher er das Amt des Türmers in Wetzlar erhielt.

Quelle all dieser Angaben ist das Buch "Vom historischen Erbe der Stadt Wetzlar" von Herbert Flender, erschienen im Jahr 1985. (red)