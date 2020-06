Der Wetzlarer Stadtgärtner wechselt die Bühne

Traditionell schwarz angezogen, in Wetzlar aber bekannt wie ein bunter Hund: Nach 34 Jahren im städtischen Dienst ist der Leiter des Stadtbetriebsamtes, Kay Velte, am 31. Mai in den Ruhestand gegangen. Riesige bunte Kübel in der Stadt - diese und andere Akzente hat sein Amt in der Stadt gesetzt. Foto: Pascal Reeber