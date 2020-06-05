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Freitag, 05.06.2020 - 20:00
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Der Wetzlarer Stadtgärtner wechselt die Bühne

Farben sind sein Leben: Kay Velte ist immer schwarz angezogen, bekannt wie ein bunter Hund und mit dem Stadtbetriebsamt für die grünen Fleckchen in der Stadt verantwortlich. Jedenfalls bis jetzt. Der Amtsleiter geht in den Ruhestand.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Traditionell schwarz angezogen, in Wetzlar aber bekannt wie ein bunter Hund: Nach 34 Jahren im städtischen Dienst ist der Leiter des Stadtbetriebsamtes, Kay Velte, am 31. Mai in den Ruhestand gegangen. Riesige bunte Kübel in der Stadt - diese und andere Akzente hat sein Amt in der Stadt gesetzt. Foto: Pascal Reeber

Traditionell schwarz angezogen, in Wetzlar aber bekannt wie ein bunter Hund: Nach 34 Jahren im städtischen Dienst ist der Leiter des Stadtbetriebsamtes, Kay Velte, am 31. Mai in den Ruhestand gegangen. Riesige bunte Kübel in der Stadt - diese und andere Akzente hat sein Amt in der Stadt gesetzt. Foto: Pascal Reeber

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Traditionell schwarz angezogen, in Wetzlar aber bekannt wie ein bunter Hund: Nach 34 Jahren im städtischen Dienst ist der Leiter des Stadtbetriebsamtes, Kay Velte, am 31. Mai in den Ruhestand gegangen. Riesige bunte Kübel in der Stadt - diese und andere Akzente hat sein Amt in der Stadt gesetzt. Foto: Pascal Reeber

Traditionell schwarz angezogen, in Wetzlar aber bekannt wie ein bunter Hund: Nach 34 Jahren im städtischen Dienst ist der Leiter des Stadtbetriebsamtes, Kay Velte, am 31. Mai in den Ruhestand gegangen. Riesige bunte Kübel in der Stadt - diese und andere Akzente hat sein Amt in der Stadt gesetzt. Foto: Pascal Reeber

Ab sofort ist mehr Zeit für das geliebte Hobby: Kay Velte in der Bütt. Archivfoto: Martin Lugauer

Ab sofort ist mehr Zeit für das geliebte Hobby: Kay Velte in der Bütt. Archivfoto: Martin Lugauer

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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