Der Wetzlarer Wald hat nun einen Förderverein

Das kommissarische Leitungsteam ist bei der Gründungsversammlung des Fördervereins Stadtwald Wetzlar mit den weiteren Schritten wie die Vorstandswahl beauftragt worden. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Im Bürgerhaus Tannenhof in Wetzlar gründeten 27 Bürger den Förderverein Wetzlarer Stadtwald. Im März musste der ursprünglich angesetzte Termin wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Ulrike Göttlicher-Göbel (SPD) konnte als Leiterin der Gründungsversammlung unter den Interessenten Magistratsmitglieder wie Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und den Umweltdezernenten Norbert Kortlüke (Grüne) sowie den Landtagsabgeordneten Matthias Büger (FDP) willkommen heißen. Zudem waren etliche Magistratsmitglieder anwesend.

Göttlicher-Göbel betonte, dass der Förderverein überparteilich ist, der viele Bürger aufnimmt, die sich für den Erhalt des Stadtwaldes einsetzen wollen. "Es hat uns allen Sorgen gemacht, dass der Wald unter den derzeitigen Klimabedingungen zu leiden hat und dass ganze Baumarten gefällt werden müssen", so Göttlicher-Göbel. Aus einer Gruppe heraus sei die Idee entstanden, man könne der Stadt Wetzlar beim Erhalt des Waldes unter die Arme greifen etwa mit Vorträgen und dem Einwerben von Geldern.

Oberbürgermeister Wagner lobte die Auswahl des Veranstaltungsortes. Wo sonst sollte ein Förderverein Wald gegründet werden als im Tannenhof. Die Stadt Wetzlar umfasse 7565 Hektar Land, davon seien 1500 Hektar Betriebsfläche Wald. Davon seien derzeit 30 Hektar kahl. "Wir sehen viel schadhafte Waldsituation. Das macht deutlich, dass der Wald unsere Unterstützung braucht, um ihn wieder aufzuforsten", so Wagner. Er lobte das Engagement der Initiatoren, die damit ein deutliches Signal setzten. Seines Wissens sei der Förderverein Stadtwald Wetzlar der erste seiner Art in Hessen. Damit habe Wetzlar bei diesem Thema die Nase vorn. "Wir leben in einer Zeit, in der sich Menschen zusammen tun, um sich gegen etwas auszusprechen. Ich freue mich, dass wir uns mit dem Förderverein für etwas engagieren". Der jeweils amtierende Oberbürgermeister ist Schirmherr des Vereins. Er hoffe, dass die Initiative viele Menschen begeistern und gewinnen könne. Miteinander könnten die Bürger einen Beitrag dazu leisten, den Stadtwald, der an vielen Stellen Not leidet, zu unterstützen.

Vermutlich der erste

Verein dieser Art in Hessen

Wagner wies auch darauf hin, dass die Stadt den Wald als wirtschaftlichen Faktor führe. In der Eröffnungsbilanz sei ein Wert von 8,8 Millionen Euro angesetzt. "Wir sollten uns dafür einsetzen, dass dieser Wert für die Zukunft erhalten werden kann", so der OB.

Revierförster Thomas George fasste die Lage des Waldes zusammen. Gerade in der Corona-Zeit sei die Wichtigkeit des Waldes als Erholungsbereich nochmals deutlich geworden. Derzeit würden so viele Bürger den Wald aufsuchen, wie man es noch nie gesehen habe.

Allerdings habe der Wald in den letzten drei Jahren dramatische Situationen erlebt. Stürme, der Borkenkäfer und Trockenheit setzten beispielsweise den Fichten in den Jahren 2018 und 2019 so zu, dass viele von Ihnen vertrocknet sind und gefällt werden müssen. Früher habe man von schönem Wetter gesprochen, wenn die Sonne schien. Heute müsse man bei Regenwetter von schönem Wetter reden. Der Stadtwald sei durch Laubhölzer geprägt, vor allem durch Buche und Eiche. Das Nadelholz, speziell die Fichte, benötige viel Wasser, das dem Wald derzeit fehle. Vor drei Jahren noch habe die Fichte zehn Prozent des Waldbestandes ausgemacht. Bis Ende des Jahres würden es maximal ein bis zwei Prozent sein. Auch in den letzten Wochen seien Bäume durch Trockenheit abgestorben oder vom Borkenkäfer befallen worden. George wies auf die derzeit 30 Hektar brachen Flächen in. In früheren Jahren seien zwei bis fünf Hektar ausgefallen, die wieder bepflanzt werden mussten.

"Um die kahl gewordenen Flächen wieder zu Wald zu machen, braucht es einen Kraftakt. Geld fürs Pflanzen und die Pflege", so George. Dabei gelte es auch den jagdlichen Bereich mit ins Boot zu holen, damit die Jungpflanzen nicht von den Rehen zerstört werden.

Stadtverordneter Günter Schmidt (SPD) hatte mit dem Finanzamt und mit dem Amtsgericht einen Satzungsentwurf abgestimmt, den Göttlicher-Göbel den Interessenten vorlegte. Mit einigen eingearbeiteten Änderungen stimmten sie dem Entwurf zu, sodass die Gründung erfolgreich war. Die Anwesenden bilden ein kommissarisches Leitungsteam aus 13 Personen. Diese Gruppe wird den Vorstand bei der ersten Mitgliederversammlung im September vorschlagen.