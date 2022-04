Der Wiedehopf kehrt zurück nach Hessen

Der Wiedehopf mit seiner auffälligen Federhaube wird als sehr seltener Brutvogel Hessens in der Roten Liste als "vom Aussterben bedroht" geführt. Foto: Thomas Hinsche

WETZLAR - Die wenigsten, die den Wiedehopf zum Jahresvogel 2022 gewählt haben, dürften ihn selbst einmal in der Natur gesehen haben. Denn er kommt nur in wenigen Regionen Deutschlands vor, wie zum Beispiel im Südwesten am Kaiserstuhl oder der Lausitz im Nordosten. In Hessen findet man den Wiedehopf als Brutvogel fast ausschließlich nur südlich der Mainlinie. "Wir rufen dazu auf, Sichtungen des bunten Vogels zu melden", erklärt Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Hessen mit Sitz in Wetzlar. "Bitte helfen Sie uns, damit wir mehr über das Leben und mögliche Brutgebiete des Wiedehopfes in unserem Bundesland erfahren. Denn nur so können wir geeignete Lebensräume schützen", ergänzt der Artenschutzexperte.

Der Vogel mit der auffälligen Federhaube wird als sehr seltener Brutvogel Hessens in der Roten Liste als vom Aussterben bedroht geführt. Übermäßiger Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft führe dazu, dass er kaum noch große Insekten als Nahrungsgrundlage finde, erläuterte der Nabu-Fachmann. Wiedehopf-Meldungen können auf www.wiedehopf-hessen.de eingegeben werden.