Desinfektionsmittel und Masken in Wetzlar geklaut

WETZLAR-GARBENHEIM - Mit einer noch nicht bekannten Menge an Desinfektionsmitteln und Schutzmasken verschiedenster Klassen suchten Diebe in der Kreisstraße in Garbenheim das Weite. Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Täter am frühen Donnerstagmorgen zwischen 3 und 3.30 Uhr die auf Hygieneartikel spezialisierte Firma aufsuchten und in das Lager eindrangen.

In diesem Zusammenhang fiel Zeugen ein weißer Laster mit Ladebühne am Heck auf. Es soll sich um einen 7,5 Tonner ohne Aufschrift gehandelt haben. Angaben zum Kennzeichen können nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wem ist der weiße Laster oder weitere Personen oder Fahrzeuge am Donnerstagmorgen in Garbenheim noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/9180.